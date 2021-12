Fejrede frivillige på rådhuset

BSI Fodbold har fået en pris af Brøndby Kommune for arbejdet med BSI Fodbold Camps. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Selvom foreningsfesten i Brøndby for andet år i træk måtte aflyses, skulle årets prisvindere ikke snydes for en prisoverrækkelse. Den foregik i stedet i kommunalbestyrelsessalen på rådhuset i sidste uge

Af Robert Hendel

Normalt bliver de folkeoplysende foreninger, sociale foreninger og frivillige ildsjæle i Brøndby inviteret af kommunen til en stor fest med underholdning og prisuddeling. Sidste år blev festen dog aflyst på grund af corona-situationen, og i år skulle den være afholdt den 12. november. Borgmester Kent Max

Magelund (S) valgte imidlertid at aflyse festen på grund af det forhøjede smitteniveau.

Derfor blev årets prisuddeling afholdt på rådhuset under mindre, men coronavenlige forhold i kommunalbestyrelsessalen, kort før lokalpolitikerne gik til kommunalbestyrelsesmøde den 8. december 2021. Her takkede borgmester Kent Max Magelund kommunens mange frivillige for deres omstillingsparathed, samfundssind og indsats under corona-pandemien.

– Vi ved godt, at det har været og er en hård og udfordrende tid at være frivillig i, sagde borgmesteren i sin velkomsttale, inden årets priser blev uddelt.

Stor anerkendelse

Prisen for Årets Initiativ 2020 gik til BSI Fodbold Camps. Fodboldafdelingen i BSI formåde på trods af udfordringerne med Corona og de dertilhørende restriktioner at give knap 80 børn og unge nogle gode, positive og aktive oplevelser til to vellykkede sommercamps i 2020.

– Det er altid dejligt med noget anerkendelse. Vi gør alt, hvad vi kan for at aktivere de unge i ferierne, så de ikke laver alt muligt andet. Det er nok nogle af de ting, vi bliver præmieret for, fortæller Syed Zahid Mansoor, der er sportslig ansvarlig i BSI Fodbold.

Tidligere i år fik Brøndby Strands lokale fodboldklub et tilskud fra Nordea-fonden på 18.000 kroner, som var øremærket pigefodbolden, som er helt ny i klubben.

– Vi er allerede oppe på 35 medlemmer af pigeafdelingen, siger Syed Zahid Mansoor, om dedikerer prisen til alle de frivillige i fodboldklubben.

Årets Ungdomsleder kommer også fra Brøndby Strand. Her løb Helle Kristensen fra Kiowa-Ringebæk gruppen – Brøndby Stand Spejderne med prisen.

Altid rart med ros

Karna Kongslev fra Idræt, Motion og Samvær i Brøndby blev kåret som Årets Idrætsleder 2020.

Da hun fandt ud af, at hun var indstillet blev hun glad, og da indstillingen blev vekslet til en nominering, blev glæden ikke mindre. Hun endte dog med at vinde foran de to øvrige nominerede til prisen som Årets Idrætsleder

2020.

– Det er altid rart at få et skulderklap, men det ændrer ikke på hverdagen, selvom jeg er stolt af at fået prisen, siger Karna Kongslev, der blev indstillet af et medlem af Brøndbyernes Idrætsforening, hvor hun begyndte 50 år siden i idrætsforeningen som dameformand.

Et minuts stilhed

Natteravnene i Brøndby vandt Frivilligprisen 2020. Foreningen startede i Brøndby Strand for 20 år siden og dækker i dag hele kommunen, hvor frivillige voksne fra lokalsamfundet går ture i nattelivet på de tidspunkter, hvor de unge er ude.

Med deres tilstedeværelse, dialog og en hjælpende hånd, er Natteravnene med til at forebygge vold, kriminalitet og hærværk og

dermed sikre et trygt natteliv.

Inden repræsentanter for Natteravnene i Brøndby fik overrakt prisen, blev den tidligere formand John Frimann mindet. Han gik bort den 2. oktober i år.

– Vi har desværre mistet en stor ildsjæl i kommunen med hans død. Jeg synes derfor, at vi alle skal rejse os op og holde et minuts stilhed for John Frimann, lød det fra Kent Magelund, inden årets frivilligpris blev overrakt.

Faktisk var det den nu afdøde formand, der havde indstillet Natteravnene til årets frivilligpris i Brøndby.

– Det er ham, der har gjort hele arbejdet, fortæller Birgit Østergaard og Kirsten Stolborg, der begge har været natteravne i mere end 10 år.

Prisen er ifølge dem en anerkendelse af det arbejde de laver i hele Brøndby Kommune.

– Vi er ovenud lykkelige. Det gør kun lysten til at lave frivilligt arbejde endnu større, lyder det fra de to rutinerede natteravne.

Konger og dronninger

Kings and Queens har for ottende år i træk afholdt et stort anlagt velgørenhedsshow i Kulturhuset Kilden.

Showet giver med sin store diversitet i kunstnergruppen, der består af drag-artister, musikere og komikere, Brøndbys borgere mulighed for at få indblik i et kunstnerisk univers, der er ukendt for mange. Det arbejdet blev i sidste uge belønnet med Kulturprisen 2020.

– Det betyder noget for os, at vi bliver anerkendt af politikerne for det arbejde vi laver for kommunen og for LGBT+ miljøet, siger Mikkel Hedegreen, der sammen med Jack Eriksen modtog prisen på vegne af Kings and Queens .

Ifølge Jack Eriksen stiller Kings and Queens en platform til rådighed for unge, kreative kunstnere.

– Det skal være venligt stemt over for LGBT+, så kan de få lov til at udfolde deres kunst hos os, siger han.

Mikkel Hedegreen mener, at prisen er en anerkendelse af det arbejde, som Kings and Queens laver i Brøndby for at understøtte LGBT+.

– Vi har vist, at vi kan fungere i et område, som folk normalt ikke forbinder med et dragshow, siger han.