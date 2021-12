Færre anmelder indbrud

Det glæder Kim Christiansen, der er politidirektør ved Københavns Vestegns Politi, at 363 færre familier på Vestegnen fik ubudne gæster i forhold til sidste år. Foto: Robert Hendel

HELE OMRÅDET. Antallet af anmeldelser om indbrud er faldet markant i Brøndby, Glostrup og Vallensbæk. Den tendens lader til at være fortsat efter genåbningen af samfundet oven på coronanedlukningen, men der er stadigvæk god grund til at sikre sin bolig mod indbrud, lyder det

Af Robert Hendel

Der har aldrig i Københavns Vestegns Politis historie været færre anmeldelser om indbrud i boliger, end der er nu.

I årets første ni måneder anmeldte 1.103 af politikredsens omkring 189.000 husstande et indbrud. Det er 25 procent færre anmeldelser end i samme periode sidste år, hvor niveauet også var lavt.

– Udviklingen er meget positiv, og det, som virkelig glæder mig, er, at 363 familier på Vestegnen undgik ubehagelige ubudne gæster i forhold til sidste år, siger Kim Christiansen, der er politidirektør ved Københavns Vestegns Politi.

Den seneste opgørelse fra politiet viser, at anmeldelserne om indbrud i boliger på Vestegnen har været nedadgående i en længere periode, især de sidste fem år.

Siden 2016 er antallet af anmeldelser i hele politikredsen aftaget med næsten 50 procent. I både Brøndby, Glostrup og Vallensbæk er faldet i antallet af anmeldelser om indbrud faldet væsentligt mere end gennemsnittet for hele politikredsen.

Flere årsager til fald

Noget tyder altså på, at landets indbrudstyve stadigvæk er ramt af coronaepidemien, der har medført, at danskerne stadigvæk tilbringer en større del af deres fritid derhjemme, og det gør naturligt nok gør arbejdsbetingelserne noget vanskeligere for de ubudne gæster. Ifølge Jeff Kongedam, der er leder af Københavns Vestegns Politis særlige indbrudsgruppe er der dog flere forklaringer på faldet.

– Nyligt har corona-pandemien gjort det ret svært at være tyv, blandt andet fordi mange var hjemme. Men jeg mener også, at politifokus og opmærksomme borgere, som holder øje med hinandens boliger, og slår alarm, hvis noget ser mistænkeligt ud, har effekt – og det skal vi holde fast i, siger Jeff Kongedam.

I Folkebladets område tegner Brøndby sig for det største fald i antallet af anmeldelser i de fem seneste år, mens husstandene i Vallensbæk på et år har oplevet det største fald. Mod årets slutning er antallet af anmeldelser om indbrud i Vallensbæks cirka 6600 husstande næsten halveret i forhold til samme tidspunkt i 2020.

Der er dog fortsat mange indbrud i politikredsen sammenlignet med andre steder i landet. Derfor opfordrer Jeff Kongedam borgerne til at holde et vågent øje efter personer, køretøjer eller hændelser, som afviger fra normalbilledet. Ser du noget mistænkeligt, opfordrer politiet til at anmelde det.

Ødelæg julen for tyven

Selvom antallet af anmeldelser er faldet, er der god grund til at sikre boligen bedst muligt i den kommende tid.

Det er især juleaften, at tyvene har travlt. Her er risikoen for indbrud langt over dobbelt så stor som på en almindelig dag, men den gode nyhed er, at det med enkle midler kan lykkes at gøre arbejdsbetingelserne sure for tyven.

Vintermånederne er højtid for indbrud i danskernes boliger, fordi tyveknægtene foretrækker at arbejde så diskret som muligt. Derfor skinnede budskabet også klart igennem, da Københavns Vestegns Politis indbrudseksperter og lokalbetjente var på turné i politikredsen i slutningen af november.

– Lys skræmmer tyven væk, så sørg for at din bolig er godt oplyst ude og inde i den mørke tid, så den ser beboet ud, især når du ikke er hjemme, siger Per Hedeman, der er indbrudsrådgiver ved Københavns Vestegns Politi.

Derudover er Nabohjælp er et godt middel mod indbrud. Det handler grundlæggende om at skabe liv i kvarteret, for en indbrudstyv vil ikke se eller møde nogen, der senere vil kunne genkende vedkommende. Derfor er det en god ide at lave aftaler med naboerne om at kigge efter deres bolig, mens de er væk.

– Hvis indbrudstyven fornemmer, at folk holder øje, vil han med al sandsynlighed gå igen, siger Sarah Risbøl Jacobsen, der er kommunikationskonsulent i Nabohjælp, som Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden står bag.

Gode råd mod indbrud Københavns Vestegns Politi opfordrer borgerne til at være opmærksomme på indbrud: Skriv ikke på de sociale medier, at du er på ferie, og indtal det heller ikke på din telefonsvarer.

Lav ferieaftaler med naboen og skab liv i fraværet: Tøm post, fyld skraldespand, slå græs for hinanden

Vær varsom med åbne døre og vinduer om sommeren

Lad opvasken stå, og ryd ikke op før ferie – lad huset se beboet ud

Hold øje i dit område – også om natten. Er noget unormalt, eksempelvis personer eller biler, der ikke plejer at færdes der? Ser alt normalt ud hos naboen?

Ring hurtigt til politiet, hvis du ser noget mistænkeligt. Ring 1-1-2, hvis det er akut, ellers 114

Arbejder du om natten – for eksempel med avisomdeling, renovation, som tankpasser eller lignende – så vær opmærksom på mistænkelige personer og biler i dit område

Lad ikke værdier ligge frit fremme. Gem dem af vejen

Nye nabovenner

Som noget helt nyt har 477 frivillige danskere meldt sig som ‘Nabovenner’. De har fået nok af indbrud og vil styrke samarbejdet mellem naboer, så nabolaget står stærkere mod tyvene.

Nabovenner er et helt nyt initiativ fra Nabohjælp. Der er tale om særligt dedikerede nabohjælpere, som skal være med til at nedbringe antallet af indbrud ved at få naboerne til at arbejde sammen om netop Nabohjælp.

I september blev det muligt at melde sig som Naboven, og på det første døgn meldte 200 frivillige sig på landsplan. Siden er der kommet yderligere 277 til, så der nu er 477 Nabovenner over hele landet.

– Opbakningen viser os, at vi har ramt et behov hos en masse mennesker derude, som er parate til at gøre en kæmpe frivillig indsats, siger Sarah Risbøl Jacobsen fra Nabohjælp.

Kantar Gallup har lavet en undersøgelse for Nabohjælp. Her svarer flere end 25 procent af nabohjælpere, at de savner en person i nabolaget, som går i front for Nabohjælp. Samtidig ønsker mange danskere sig et bedre samarbejde i nabolaget. Det kan dog knibe med at tage initiativ til samarbejdet.

– Mange oplever det som grænseoverskridende og påtrængende at spørge naboerne, om de vil være med i Nabohjælp. Men rollen som Naboven gør det legitimt at banke på døren og tage snakken, og dermed vil vi få et langt stærkere Nabohjælp, end vi har i dag, forklarer Sarah Risbøl Jacobsen.

Indbrudsniveauet i Danmark er ifølge Nabohjælp højt i forhold til i Tyskland og Sverige.

– Bliver Nabovenner udbredt, kan det blive en gamechanger for indbrudsforebyggelsen, lyder det fra Sarah Risbøl Jacobsen.