En af ruterne til Julemærkemarchen fra Glostrup går gennem Vestskoven.

GLOSTRUP. For første gang nogensinde går Julemærkemarchen med udgangspunkt i Glostrup. Det er en fælles march mod mobning og mistrivsel

Af Jesper Ernst Henriksen

Første søndag i december er der mulighed for frisk luft og lidt let motion, samtidig med, at man kan støtte børns kamp mod mobning og mistrivsel. Søndag den 5. december afholdes der Julemærkemarch i Glostrup. Der er fælles start fra Glostrup Hallen, Stadionvej 80 klokken 10.00.

Det er 45. gang, at der er julemærkemarch i Danmark, i år er der start 71 forskellige steder, men det er første gang, der er start i Glostrup.

Marchen er en mulighed for hele familien. Der er to ruter, som man kan gå. En på fem kilometer, der går gennem Glostrup og en på 10 kilometer, der går gennem Vestskoven.

Hovedformålet er at skaffe penge til de fem julemærkehjem. Hver år gavner det cirka 1000 børn mellem 7 og 14 år, og lige nu venter der flere hundrede børn på at få en plads. Det offentlige tilskud dækker kun 3,7 procent af julemærkehjemmenes budgetter. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig på forhånd.

Der kan udleveres et kort over ruten ved start. Der vil ligeledes være en som man kan følge.