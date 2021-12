SPONSORERET INDHOLD: Mobiltelefoner har udviklet sig massivt hen over det seneste årti, og smartphone nu om dage er langt mere end blot en mobil, der kan foretage opkald og sende beskeder. Alligevel er det ikke alle, der udbytter deres smartphone fuldt ud, så læs med her og få nogle tips til at få mere ud af din mobiltelefon.

Smartphones er afhængige af godt internet for at kunne anvende alle dens funktioner. Derfor er det første grundlæggende tips at sørge for stærkt og stabilt internet til mobilen. Oister internet er blandt det bedste internet på markedet, så man kan nyde hurtigt internet på farten – det er nemlig især på farten, man kan få brug for den smarte telefon.

Navigering

Kan du huske i ”gamle” dage, da man skulle spørge fremmede mennesker til råds, for at finde vej til en for dig ukendt destination? Det er sjældent folk spørger hinanden længere siden smartphonens tilblivelse. Med den kan man nemlig selv navigere rundt i ukendte steder, uanset om man er i bil, på cykel eller gåben. Tager man den offentlige transport, kan man også nemt søge på bussernes og togenes afgangstider.

Underholdning

Ud over at det er blevet langt sværere at fare vild, så er det også blevet langt nemmere at få tiden til at gå med underholdning, såsom spil, film og serier. Hvis ikke du har downloadet apps til underholdning, så går du glip af en masse. Når man pludselig finder sig selv i en kedelig situation, som når du venter i en lang kø i supermarkedet for eksempel, så er det lige til at hive telefonen op af lommen og få køen til at gå hurtigere.

Til rejsen

Du kan ikke bare benytte din telefon til at lade dig underholde under fly- eller bilturen. En smartphone kan også opbevare dokumenter i form af PDF’er. Det vil sige, at du for eksempel kan hente dit boardingkort ned på telefonen og have det som en sikkerhedsforanstaltning. På samme måde kan du også tage billede af dit pas og gemme det i tilfælde af, at du skulle miste det på rejsen.

En smartphone er central at have med på enhver rejse, især fordi man skal navigere rundt i et sted, man aldrig har været før. Derfor bør man også sikre sig med et mobil abonnement, der ikke bare garanterer god internet dækning, men også gør det muligt at ringe hjem. Her er det en god idé at undersøge taksten for at ringe til andre lande.

Hold kontakten

Så du har været ude og rejse og muligvis mødt nogle nye mennesker, du gerne vil holde kontakten til. Heldigvis kan en smartphone også bruges på den gammeldags manér, hvor man ringer til hinanden. Men i dag kan det gøres endnu billigere ved at ringe op ved hjælp af apps. På den måde bruger man data i stedet for at betale for taksten, det koster at ringe til udlandet.

Med sociale medier og videoopkald er det nemt at holde kontakten med udenlandske venner og med familien hjemme i Danmark, når man selv er i udlandet.