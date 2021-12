Englepynt og orgelspil

Børnene fra Sommerfuglen var i sidste uge til Julegudstjeneste i Hellig Trekongers Kirke.

VALLENSBÆK. Der er tradition for, at dagtilbuddenes besøg ved julegudstjenesterne i Hellig Trekongers Kirke ender med, at alle hjælper med til at pynte træerne

Af Robert Hendel

Juletræerne i Hellig Trekongers Kirke er blevet pyntet med engle og hjerter, kreeret af børnene fra kommunens dagtilbud.

Det er del af traditionen med dagtilbuddenes besøg i Vallensbæk kirke til julegudstjenester i december, at alle er med til at pynte træerne.

Stemningen er forventningsfuld i kirkerummet, da præsten træder ind for at være med, når børnene fra Sommerfuglen er til Julegudstjeneste. Adventskransen har tændt to lys, for det er blevet fredag den 10. december i en uge med flere julegudstjenester hver formiddag. Alle dagtilbud har nemlig været forbi til julegudstjeneste her i den hyggelige decembertid.

Præsten spørger om børnene lærer at flyve, når de er fra Sommerfuglen, men her er børnene ikke helt enige i, om de egentlig kan flyve. Imens begynder orglet at spille, og alle børneness opmærksomhed rettes nu mod den store, brusende lyd i rummet.

Kort efter bliver rummet fyldt op med skønne børnestemmer i fællessang, da Sommerfuglens børn synger med på ”Et barn er født i Bethlehem”.

Præsten fortæller et udpluk af juleevangeliet, og undervejs bidrager alle Sommerfuglens børn med at sætte lyd og bevægelse til fortællingen. Her skal der både trampes, nynnes, bankes på døren, og alle er fuldt koncentrerede om at være med. Den efterfølgende sang har også bevægelser med, som alle imiterer fra præsten, der synger og danser for.

Julegudstjenesten bliver afsluttet med, at alle synger med på julesangen ”På loftet sidder nissen med sin julegrød”.