Eksklusivt grønt flag

Mejsebo har som en af kun 25 institutioner i Danmark, som har Friluftsrådets bæredygtighedsflag.

VALLENSBÆK. Daginstitutionen Mejsebo i Vallensbæk er en af kun 25 institutioner i landet fået det nye Bæredygtighedsflag fra Friluftrådet. Det er et flag, der gives til institutioner, der arbejder med at forankre bæredygtige initiativer og vild natur i børnenes hverdag

Af Jesper Ernst Henriksen

Som Folkebladet kunne fortælle for 14 dage siden har Daginstitutionen Sommerfuglen i Vallensbæk fået Friluftsrådets Grønne Spirer-flag. Det har samlet set omkring 300 daginstitutioner i Danmark. Af dem har 25 gjort sig fortjent til det særlige bæredygtighedsflag. Blandt dem er daginstitutionen Mejsebo.

De har i 2021 gennemført projektet ’naturlig legeplads’.

Gennem hele året har Mejsebo forvildet legepladsen og gjort den til et sted, der er rart at være for dyr, planter og nysgerrige børn og voksne. På den måde har børnene fået en stor indsigt i biodiversitet og mangfoldighed, og hvordan man skaber liv og natur lige udenfor døren.

Børnene har blandt andet passet blomsterkasser med solsikker til glæde for bier og sommerfugle. De har sået spiselige planter som glas-kål, ærter, jordbær og gulerødder og lavet æblegrød med æbler fra institutionens egne træer.

De har lavet en vild sti på lege pladsen og ladet græsset gro og forfalde af hensyn til dyrelivet. Det hele er sket i et samarbejde mellem børn, pædagoger, institutionens køkken og kommunens Vej & Park-afdeling.

Lært om naturen

Formålet med projektet har selvfølgelig været at lære børnene om naturen.

– Lige meget hvor lidt natur man synes, man har, så er der altid noget. Vi oplever, at børnene har fået stor respekt og empati for dyr og planter. Derfor er vi enormt stolte af, at vi nu kan hejse det grønne bæredygtighedsflag i vores børnehus, siger Pædagog Carina Frederiksen.

Tirsdag den 7. december kunne Mejsebo så fejre resultatet, da borgmester Henrik Rasmussen kom på besøg for at sige tillykke og sammen med en flok børn hejse det grønne flag. Bagefter tog borgmesteren en rask lille fodboldkamp med nogle af børnene på institutionens nye kunstgræsbane, som er blevet døbt Mejsebo Stadion.

Til sidst blev der serveret røde pølser – eller som et af børnene sagde: En stadion-platte.

Nyt flag

Grønne Spirer er et program under Friluftsrådet, som arbejder for at bringe mere natur ind i de små børns hverdag og ikke mindst lære selv de mindste børn om natur, udeliv og bæredygtighed.

Gennem 16 år har Friluftsrådet tildelt Spirer-flaget til dagtilbud med en grøn og naturnær hverdagspraksis.

Med det nye bæredygtighedsflag stilles der skarpt på børnenes forståelse for miljø, biodiversitet og klima og glæden ved at passe på naturen. Børnene får, igennem arbejdet med at gøre naturen på legepladsen mere vild, en forståelse for, hvordan dyr, planter og mennesker har brug for hinanden, og at alle kan gøre en forskel for vores natur.