Daniel Agger: Julehjælp fra Brøndby-fans skaber glæde

Den tidligere landsholdsanfører og Brøndby-stjerne Daniel Agger sørger sammen med Mødrehjælpen og Fanafdelingen i Brøndbyernes IF for, at omkring 200 børn fra udsatte familier på Vestegnen får en ekstra julegave i år. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Når mere end 200 børn på den københavnske vestegn pakker gaver op til jul, kan de se frem til en hilsen fra en gruppe fans af fodboldklubben Brøndby IF, Mødrehjælpen og den tidligere landsholdsstjerne Daniel Agger

Af Robert Hendel

Det gule og blå gavepapir knitrer, og saksene kører frem og tilbage langs gavebåndene. Der bliver pakket gaver ind i solidt tempo. Igen i år har en gruppe Brøndby-fans frivilligt hevet en aften ud af kalenderen for at glæde en masse familier, der har det svært i december.

Det er Fanafdelingen i Brøndbyernes IF, der står for gaveindpakningen, og sammen med Mødrehjælpen og den tidligere fodboldspiller Daniel Agger har de indgået et samarbejde om at give udsatte børn på Vestegnen en jul, der er værd at tænke tilbage på.

– Der er gang i noget godt herude, og det er fedt at se det engagement i at ville hjælpe. Der så mange frivillige, der stiller op til at hjælpe børn i den her tid, forklarer Daniel Agger, som er med i projektet via sin fond The Agger Foundation.

Samarbejdet med fansene i Brøndby kom i hus sidste år, og ifølge den tidligere landsholdsanfører skaber det glæde alle steder, når gaverne bliver delt ud til de børnefamilier, der søger hjælp og på de bosteder, de kommer ud på.

– Det giver et smil på læben, når jeg ser, hvor mange mennesker der er i gang her med at pakke gaver ind, og jeg kan se på børnene, at de stråler, når de ser gavepapiret. For så ved de godt, hvad det betyder, siger Daniel Agger.

Giver tilbage

For Daniel Agger lå svaret lige til venstrebenet, da han blev præsenteret for ideen om at hjælpe familier på Vestegnen, der har det hårdt.

– Jeg synes, at man skal hjælpe, hvor man kan. Det er ligegyldigt, hvor du kommer fra eller hvem du er. Har du overskud til at hjælpe, så føler jeg i hvert fald, at det forpligter, siger Daniel Agger.

Det er også en måde at betale tilbage for al den hjælp, han selv har fået gennem livet, især som barn og i Brøndby-tiden.

– Du går ikke gennem livet uden at få hjælp af andre mennesker, og når du kommer til et punkt i dit liv, hvor du selv har det overskud, så skal du også give lidt til andre, lyder det fra den tidligere forsvarsspiller med 75 landskampe og 232 kampe for Liverpool FC på cv’et.

Ifølge Daniel Agger er det små ting, der skaber stor glæde blandt modtagerne. Han er derfor også tilfreds med, at der er kommet mere fokus på det stigende behov for hjælp.

– Det er selvfølgelig på en sørgelig baggrund, men det berettiger endnu mere den energi, vi lægger i det, og de ting vi får ud af det, siger han.

I mere end 10 år har The Agger Foundation forsøgt at hjælpe børn fra trængte familier til en bedre hverdag. Daniel Agger ved godt, at han ikke kan hjælpe alle, men det vigtigste er at nå ud til så mange som muligt og ramme de rigtige familier.

Stor værdi

Ifølge Mødrehjælpen lever næsten 60.000 danske børn i fattigdom. For dem og deres familier er julegaver, julemad og julegodter langt fra en selvfølge.

– Det er familier, hvor nogle af dem er på kontanthjælp og er blevet ramt af 225 timers-reglen, og det er enlige forældre, som selvom de har et job, har svært ved at få det til at løbe rundt økonomisk, fortæller Mette Gagner, der er formand for Mødrehjælpen i Høje Taastrup, der dækker det meste af Vestegnen.

I år har Mødrehjælpen på Vestegnen 118 gaver fra Brøndby-fansene, der skal deles ud. De fungerer som et supplement til den hjælp, som Mødrehjælpen allerede står for.

– Vi har et samarbejde med Rotary om ønsketræet i Rødovre Centrum, hvor børnene kan ønske en gave, så Brøndby-gaven kan de vælge til, siger Mette Gagner.

Hun oplever, når hun resten af Mødrehjælpen kommer ud med gaverne, oplever at familier og især børnene bliver jublende glade. Der er dog også tilfælde, hvor forældrene henter gaverne uden at have børnene med.

– Det gør de, fordi de gerne vil lægge gaverne under juletræet, som om de selv har købt dem. Det er det, der er hele tanken ved det, for børnene behøver jo ikke at vide, hvor pakkerne kommer fra, forklarer Mette Gagner.

Når børnene ser gaverne, der er pakket ind i Brøndby-papir, er de dog ikke i tvivl om, hvor de kommer fra. Derfor sætter Mette Gagner også pris på, når Fanafdelingen i Brøndbyernes IF skriver til hende og spørger, hvor mange julegaver, hun og Mødrehjælpen skal bruge.

– Det er fantastisk, at folk gider gøre det her for os, for det har vi ikke selv mulighed for, siger hun.

Gaverne gør en forskel

Daniel Agger er selv mødt op til gaveindpakningen i Brøndby Supports klubhus Hytten. Efter en times tid beder han om at få ordet.

– Jeg kommer ud med rigtig mange gaver, også fra min egen fond. Det er den her gave, de pakker op først. Det er fedt at se, for det betyder meget mere, end I går og tror, fortæller han til de omkring 20 frivillige, der har brugt en aften i den gode sags tjeneste.

Det gør den tidligere stjernespiller glad, når der fodboldfans overfører fællesskabet fra tribunen til samfundet.

– At vi kan stille et samarbejde op med Brøndby, som vi gør her, har også en kæmpe værdi. Det er et samarbejder, som forhåbentligt vil vare ved i mange år, siger Daniel Agger.

Han udelukker ikke, at det på længere sigt kan udvides til at omfatte et større område end den københavnske vestegn.

– Folk har rigtig store problemer. Den følelse, vi har i min fond, er, at udfordringen bliver større år for år. Det vidner om, at der er brug for det, vi går og laver, forklarer Daniel Agger.

For ham handler det primært om at hjælpe folk, der har det hårdt i hverdagen. Det er også grunden til, at den tidligere fodboldstjerne lægger så meget energi i velgørenhed.

– For mig handler det ikke om at kunne vise, at jeg laver noget. Det handler om at gøre en forskel. Jeg behøver ikke at få anerkendelse eller ros for det, jeg laver. For mig er det børnene, det handler om, siger Daniel Agger, der ikke har noget imod at bruge sit navn, hvis det gavner sagen.

Han er dog meget gerne foruden opmærksomheden om sin person, for det er handlingen, som skal være i centrum. Sådan har det været alle årene for den tidligere landsholdsspiller.

– Det handler ikke om at iscenesætte sig selv, understreger han.

Allerhelst ville Daniel Agger dog ønske, at der ikke var nogen, der havde behov for hjælp.

– Men vi lever ikke i en perfekt verden, og derfor vil der altid være brug for den type fonde, der går ind og støtter små og specifikke ting, som går ind og gør en stor forskel for den enkelte, siger han.