Cykellege skal få flere børn i sadlen

Dansk Skolecykling laver cykelaktiviteter med børnene i Piletræet. Der arbejdes i øjeblikket på at fortsætte samarbejdet med Dansk Skolecykling og lave flere forløb i daginstitutionerne.

VALLENSBÆK. I Vallensbæk arbejder kommunen målrettet på, at cyklen bliver en del af børnenes hverdag – både i fritiden og i skoletiden. Blandt andet gennem uddannelse af personale og afholdelse af cykellege i dagtilbud og SFO

Af Jesper Ernst Henriksen

– Se, hvor hurtigt jeg kan køre, udbryder Alma på fire år, inden hun spurter af sted på sin cykel, der er pyntet med motiver fra Disney-filmen ”Frozen”.

Og så går turen ellers rundt på den lille plads ved daginstitutionen Piletræet i Vallensbæk, hvor Alma og cirka 15 andre børn øver sig på at cykle med hjælp fra Michael Bremer, der er instruktør i Dansk Skolecykling.

– Nu skal I prøve at køre tæt forbi mig og dukke jer, så I ikke rammer pinden her, siger Michael, og en sværm af 4-5-årige suser forbi ham på løbecykler og almindelige cykler, både med og uden støttehjul.

I Vallensbæk Kommune arbejdes der målrettet på at få flere børn i sadlen og gøre dem til sikre cyklister – allerede i en tidlig alder – og derfor starter cykelindsatsen i daginstitutionerne. I efteråret havde tre af kommunens daginstitutioner besøg af Dansk Skolecykling, hvor børnene fik øvelser i blandt andet balance, cykel-håndtering og opmærksomhed. Målet var at træne børnenes cykelkompetencer og gøre dem sikre i sadlen, men vigtigst af alt at fremme deres cykelglæde.

I Piletræet kører Johan på fire et halvt år allerede ret sikkert på sin sorte cykel med terrængående dæk.

– Det er rigtig sjovt at cykle – især når man kører i vandpytter, siger han og tager en tur mere rundt på banen.

Der arbejdes på at fortsætte samarbejdet med Dansk Skolecykling om flere længerevarende forløb med cykelaktiviteter i daginstitutionerne.

Cykellege i SFO’en

Cykelindsatsen fortsætter, når børnene er startet i skole, hvor kommunen gerne vil motivere og inspirere til, at cyklen bliver en del af børnenes hverdag. I august blev der derfor afholdt et heldagskursus i cykellege for 12 SFO-ansatte fra Vallensbæks tre skoler.

Personalet blev klogere på børnenes sansemotoriske udvikling og blev undervist i cykellege for børn. Målet er, at flere pædagoger i både dagtilbud, indskoling og SFO skal have mulighed for at deltage i kurset.

– Ved at klæde personalet i daginstitutionerne såvel som SFO og indskoling på til at lave cykelaktiviteter skaber vi en rød tråd, hvor børnene møder cykellege igen og igen. Øvelse gør mester, siger Elisabet Moesgaard, idrætskonsulent, Center for Sundhed, Kultur & Fritid i Vallensbæk Kommune.

Største børnecykelløb

Som endnu et led i cykelindsatsen var Vallensbæk Kommune i juni vært for Danmarks største børnecykelløb Kids Tour. Målgruppen er børn i alderen tre til 10 år, og ved løbet er der stort fokus på trafiksikkerheden og vigtigheden i at børn lærer at cykle i en tidlig alder.

Laura Dixen havde tilmeldt sin seksårige søn Johan til Kids Tour.

– Som familie har vi været udfordret af, at det har været svært at få vores børn til at cykle. Alle børn er så glade for løbecykler, men det har vores ikke været. Selv om vi har prøvet at være rollemodeller og cyklet til aktiviteter og så videre, når det kunne lade sig gøre, så har motivationen manglet. Det er bare ikke sjovt at være den, der cykler langsomst, fortæller hun og fortsætter:

– Et halvt år inden løbet var Johan endelig blevet glad for at cykle, så vi så Kids Tour som en oplagt mulighed for at skubbe mere på cykelglæden. Det var første gang, han cyklede, uden at vi cyklede ved siden af ham. Det tror jeg, var stort for ham, siger hun.

Laura Dixen håber nu, at Johans cykelglæde kan motivere lillebror Emil, sådan at begge drenge kan deltage i løbet, når det vender tilbage til Vallensbæk.

Kids Tour kommer til Vallensbæk igen søndag den 26. juni 2022 – så sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu.