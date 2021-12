Brugte lillejuleaften til kampen mod madspild

Frivillige gik og samlede mad til modtagerne. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Den 23. december var der traditionen tro uddeling af overskudsmad fra supermarkederne. Omkring 150 familier fik en pose med blandet mad med hjem fra Glostrup Fritidscenter

Af Jesper Ernst Henriksen

Det er efterhånden ved at være en fast tradition i Glostrup, at der lillejuleaften bliver uddelt overskudsmad. De seneste år er det foregået i Glostrup Fritidscenter.

Det er gruppen Stop Spild Lokalt (Glostrup), der står bag uddelingen. De var i år cirka 50 frivillige delt i forskellige hold. Nogle kørte ud til de 12 supermarkeder og et industrikøkken, der alle havde valgt at donere den mad, der ellers skulle være smidt ud. Og det var meget.

– Fra et enkelt supermarked fyldte vi en store varevogn med mad. Det er mad, der var endt i en container, hvis det ikke var for os, siger Githa Nielsen, der igen har været med til at organisere uddelingen.

Derefter blev varerne afleveret ved Glostrup Fritidscenter, hvor et nyt hold stod klar til at sortere det hele. Grønt for sig, brød og kager i et andet lokale og ting, der skulle på køl, kom ud i Fritidscenterets køkken, så det blev opbevaret korrekt så længe som overhovedet muligt.

Spild og udsatte

For at få del i overskudsmaden skulle man på forhånd have meldt sig til via Facebook-gruppen Stop Spild Lokalt (Glostrup). Det havde 150 personer gjort. De kom til Fritidscenteret på fastsatte tidspunkter, hvor der blev taget i mod dem ved centerets sydindgang. Her spurgte en frivillig ind til familiens størrelse, og om der var bestemte ting, som ikke blev spist i den pågældende familie. Så gik en eller flere frivillige rundt og samlede en passende mængde mad til det antal personer.

Når en familie på syv skulle have mad, kunne de godt få en hel gås, mens et par kunne nøjes med en mindre and eller en flæskesteg.

– Vi gør det på grund af corona-restriktionerne. Der er mange, der ikke vil ind og gå rundt sådan et sted. Med de faste intervaller sikrer vi også, at folk ikke skal stå i en lang kø for at få del i maden. Når det er os, der deler ud, kan vi bedre sikre, at der er lidt af det hele til alle, siger Githa Nielsen.

Ifølge hende findes der to forskellige typer, der kommer lillejuleaften for at få overskudsmad.

– Der er nogle, hvor det gør en stor forskel i julen, at få noget gratis mad. For andre handler det mere om det økologiske i at reducere madspild. Det handler om at spare på CO2-udledningen. For nogle er det en sjov udfordring, at man ikke helt ved, hvilken type mad, man skal tilberede dagen efter, siger hun.