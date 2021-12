Brøndby sætter ambitiøst klimamål

Brøndby skal være CO2-neutral i fremtiden. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Brøndby skal være klimaneutral i 2050 og har nu sat et ambitiøst delmål om at have nedbragt C02-udledningen med 70 procent i 2030 i forhold til 1990

Af Robert Hendel

Hvis Brøndby Kommune skal blive klimaneutral i 2050, er der brug for at tage nogle store skridt hurtigt i den rigtige retning. Derfor har Brøndbys kommunalbestyrelse nu sat sig for at komme 70 procent i mål, når kalenderen viser 2030.

– Vi kan se, at noget af det, der rykker rigtig meget, er, at vi som kommune understøtter udbredelsen af elbiler, udbreder fjernvarme og reducerer energiforbruget i bygninger. Private kan desuden gøre en stor forskel ved at købe mere klimavenlig mad og ting og tage cyklen eller offentlig transport frem for bilen, siger Kent Magelund (S), der er borgmester i Brøndby.

Det nye ambitiøse klimamål i Brøndby flugter med kommunens første samlede strategi frem mod 2030, hvor en mere klimavenlig kommune er et af fem fokusområderne.

Kommunalbestyrelsen har også valgt at deltage i ’DK2020 – klimaplaner for hele Danmark’, som forpligter Brøndby Kommune til at udvikle en klimahandlingsplan, der viser vejen til CO2-neutralitet senest i 2050. Den klimaplan forventes vedtaget i efteråret 2022.