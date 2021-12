Bliv klogere på, hvordan du sparer på varmeregningen

SPONSORERET INDHOLD: I vintermånederne er det vigtigt at holde hjemmet varmt og tørt. Men hvordan gør man det uden, at varmeregningen eksploderer? Få nogle gode tips her.

Det er mange ting, man kan gøre, for at spare på varmeregningen. Det er let sparede penge, som man kan bruge på noget, der er meget sjovere. Samtidig sikrer man sig selv et bedre indeklima og et mere miljøvenligt hjem.

For mange danskere er det blevet vigtigt at have et energibesparende hjem — både for miljøet skyld og for prisen på de faste udgifter. Alt bliver nemlig dyre i disse år, og det gælder også vand, varme og strøm. Læs meget mere om, hvordan du kan gøre dit hjem mere energivenligt på https://brunata.dk. Nedenfor finder du et par gode og nemme råd til at spare på varmen.

Luft godt og hyppigt ud

Det er rigtigt vigtigt for indeklimaet, at man husker at lufte godt ud. Frisk luft er godt for alting, men det kan være hårdt for varmeregningen i vintermånederne. Derfor er det en god idé at lufte ud ofte og kortere tid fremfor i lange stræk ad gangen. På den måde undgår du at nedkøle vægge og møbler alt for meget.

Hold øje med radiatorerne

Der er en række ting, du skal være opmærksom på med dine radiatorer. Du har ikke brug for radiatorernes varme i sommermånederne. Derfor er det en god idé ikke blot at slukke for dem, men simpelthen at lukke for dit varmeanlæg i sommermånederne. Der kan være mange penge at spare årligt. Derudover I er mange mennesker i hjemmet, hvis du for eksempler får mange gæster, så kan det være en god idé at skrue ned for varmen, da mange mennesker naturligt vil varme et rum op.

Det er en god idé at sørge for ikke at have møbler stående for tæt på radiatorerne. Det forhindrer nemlig varmen i at blive fordelt på bedst mulig måde. Det billigste, du kan gøre, er at have flere radiatorer tændt samtidig. På den måde behøver de nemlig ikke være lige så varme, som hvis du har en enkelt, der er fyret helt op. Det vil spare dig penge. Læs meget mere om valg af bæredygtig varme.

Gardiner og tæpper i hjemmet

Et rigtig godt tip er at sørge for, at der er en god standardtemperatur i hjemmet. Hvis du sidder stille længe og læser eller ser fjernsyn, så kan du nemlig bruge tæpper til at holde dig ekstra varm i stillesiddende aktiviteter. Derudover er det en god idé at have gardiner i sit hjem. Husk at trække dem fra om morgenen og trække dem for om aftenen. På den måde får du bedste udbytte af solens varm, men du holder på hjemmets varme i nattetimerne.