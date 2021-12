Betinget fængsel: kørte 110 kilometer i timen til gaderæs

Politiet fik mål den 25-årige mand til mindst 110 kilometer i time. Foto: Københavns Vestegns Politi

GLOSTRUP. Retten i Glostrup har idømt en 25-årig mand en betinget fængelsdom, en bøde og frakendt ham kørekortet for særlig hensynsløs kørsel ved et ulovligt gaderæs-arrangement på en offentlig vej

Af Jesper Ernst Henriksen

En fredag aften i maj 2020 var der ulovligt gaderæs, hvor motorinteresserede var forsamlet som tilskuere, på Ejby Industrivej i Glostrup.

På stedet, som er en offentlig vej med sideveje, blev der arrangeret ræs mellem biler, som med fuld acceleration kørte om kap dør om dør.

Under et af ræsene fik en færdselsbetjent målt en 25-årige mands bil til mindst 110 kilometer i timen, hvor det kun er tilladt at køre 60 kilometer i timen. Det svarer til en hastighedsoverskridelse på over 83 procent, og det bliver taget alvorligt.

– Vi mente, at ræsets samlede omstændigheder faldt ind under ’særlig hensynsløs kørsel’ og lagde op til en frihedsstraf, som lovgivningen giver mulighed for – og det fulgte retten, siger specialanklager Charlotte Møgelhøj.

Retten idømte den 25-årige 30 dages fængsel, som blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste, og en bøde på en nettomånedsløn på 10.500 kroner. Fordi hans førerret i forvejen var betinget frakendt, mistede han nu førerretten i et år. Derefter skal han til nye køreprøver, hvis han vil køre bil igen.

Kan miste bilen

Særlig hensynsløs kørsel er når man bevidst sætter sig ud over hensynet til andres sikkerhed. Det mener politiet, der var tale om her på grund af tilskuerne og risikoen for trafik fra sidevejene.

I foråret i år blev straffene for særlig hensynsløs kørsel skærpet yderligere, så det bliver muligt at konfiskere den bil, som kørslen foregik i. Normalt kræver det, at overskridelsen har været på over 100 procent, men i denne sag blev der dømt for særlig hensynsløs kørsel, selvom overskridelsen var mindre. Charlotte Møgelhøj mener derfor, at var ræset blevet kørt i sommer, ville bilen være blevet konfiskeret.

– Konsekvensen af denne dom er, at politiet fremover kan beslaglægge biler, der kører gaderæs med mange tilskuere, selvom hastighedsoverskridelsen er under 100 procent, siger hun.

Leder af færdselsafdelingen ved Københavns Vestegns Politi noterer sig dommen, som vil indgå i politikredsens fremadrettede indsats mod ulovlige gaderæs:

– Det er klart, at hvis vi rejser en lignede sigtelse ved et tilsvarende ulovligt gaderæs, så vil vi vurdere, om bilen skal beslaglægges på stedet, siger politikommissær Claus Stoltenberg, Købehavns Vestegns Politis færdselsafdeling.