Bagte for Børnetelefonen

På Egholmskolen i Vallensbæk er der blevet bagt boller og kager i den gode sags tjeneste.

VALLENSBÆK. SFO’en på Egholmskolen i Vallensbæk har i november og december samlet ind til Børnetelefonen ved at sælge kager

Af Robert Hendel

I de sidste to måneder er der blevet æltet og pisket i Egholmskolens SFO. 2. årgang på skolen har nemlig været med til ”Bag for Børnetelefonen”, hvor de har samlet penge ind til Børnetelefonen ved at bage og sælge kager. Indtil videre har det arbejde indbragt 2.000 kroner, og torsdag var børnene samlet til sidste bagedag.

– Det føles lidt som det dér slim, griner en pige og kigger på sine fingre, der

er klistret til med bolledej.

På Egholmskolen er der blevet bagt forskellige ting hver gang, og især mini-donuts har været et hit. Denne gang er det dog chokoladeboller, der skal i ovnen, så børnene snitter chokolade og ælter dej, mens Cecilie Tranberg, der pædagog i SFO’en, instruerer. Det er hende, der har meldt SFO’en til indsamlingen.

– Jeg syntes, at det var en god sag, og at der er en vigtig læring i, at børnene får fortalt, at der findes børn, der ikke har det godt. Samtidig er det sundt for dem at være med i køkkenet, forklarer hun.

Børnene er selv med til at sælge kagerne, som forældrene kan købe, når børnene bliver hentet. Her er salget gået over al forventning, og der har været udsolgt næsten hver gang.

– Jeg havde slet ikke forventet, at interessen ville være så stor. Det har virkelig været overvældende, men det har været tydeligt, at forældrene gerne ville støtte en god sag, siger Cecilie Tranberg.

Det er Børns Vilkår, som står bag Børnetelefonen, der er er en rådgivningslinje, hvor frivillige rådgivere hjælper børn og unge i Danmark med at tale om deres problemer, hvad enten de er store eller små.