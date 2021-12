3 grunde til at tage på ferie på Sjælland

SPONSORERET INDHOLD: I disse tider, kan det være sværere at komme ud at rejse, og derfor vælger mange danskere at holde ferie i eget land. Men Danmark, har skam også mange spændende steder, som bare venter på at blive udforsket. Er du én af de mennesker, som altid holder ferierne i udlandet, så er det måske på tide at holde den i Danmark og være turist i eget land. Du kan eventuelt overveje at holde ferien på Sjælland. Læs her hvorfor.

Af SPONSORERET INDHOLD

Opleve Glostrup, Vallensbæk og Brøndby

Det første, du tænker i forhold til Sjælland og en rejsedestination, er måske København. Med ferien behøver ikke nødvendigvis kun at foregå i hovedstaden. Man kan også prøve noget nyt og anderledes og udforske andre dele af Sjælland. For eksempel Brøndby, Vallensbæk eller Brøndby. Glostrup byder eksempelvis på flot natur, som man kan nyde godt af, hvis man trænger til en pause fra det pulserende storbyliv i København. I Brøndby, kan man eksempelvis besøge Middelalderlandsbyen, hvis man gerne vil have et indblik i, hvordan livet forgik den gang. Trænger man til en lille dukkert, kan man også besøge et skønt vandland der. I Vallensbæk, kan man eksempelvis finde trolden ’Lille Tilde’, eller besøge Vallensbæk havn. Med forholdsvis kort afstand til København, kan man jo fint kombinere storbyferien med et besøg i forstæderne.

Et par dage i hovedstaden

København, er altid en god idé. Arbejder du fra din computer, så kan du jo tage den med til hovedstaden og så bo på et dejligt overnatningssted, hvor der også er plads til at arbejde. Et godt tip til dig, som arbejder på ferien, er at du får lavet så meget som muligt, så du kan holde fri resten af tiden. Få købt de nødvendige ting ind til arbejdet, såsom printerpatroner eller andre kontorartikler, så du heller ikke skal tænke på dette, når du kommer hjem. Der findes masser af gode overnatningssteder i byen, hvor der også er gode arbejdsfaciliteter. Du kunne eventuelt forsøge at arbejde så meget som muligt på dag 1, og så forhåbentlig holde fri derefter.

Masser af seværdigheder i vente

Hvis du elsker kultur og oplevelser, så er der vist ingen tvivl om at Sjælland, er det helt rette sted at tage hen på ferie. I København, kan du betage spændende kunst på et eller flere af de mange museums. Det er næsten også et must at sætte sig på Nyhavn og få lidt lækker dansk mad, imens man nyder en drink og betager alle menneskerne som går forbi. I København, er der også masser af muligheder indenfor musikkens verden. Du kan regne med, at der er rigeligt med musikevents rundt omkring i byen, så det kan altså betale sig at holde øje på eksempelvis de sociale medier.

Tæt på lufthavnen

Skulle man have lyst til alligevel at holde en del af ferien sydpå, så er der jo fordele ved at starte turen på Sjælland. For mulighederne, er nemlig mange når det gælder rejser fra Københavns Lufthavn.