135 Glostrup-borgere har søgt om tidlig pension

Kasper Sand Kjær er glad for, at 135 borgere fra Glostrup har søgt om ”Arne-pensionen. Foto: Robert Hendel

GLOSTRUP. I Glostrup er der godt gang i søgningen til den såkaldte Arne-pension målrettet de mest nedslidte danskere. Det glæder det lokale folketingsmedlem Kasper Sand Kjær (S), der har talt med mange nedslidte borgere, der har efterspurgt en politisk håndsrækning

Af Jesper Ernst Henriksen

Siden 1. august har 135 borgere i Glostrup Kommune ansøgt om den såkaldte Arne-pension, viser nye tal fra Beskæftigelsesministeriet. Tallet kan dog sagtens nå at stige, da i alt 1369 borgere i kommunen har ret til pensionen, og derfor kan søge, hvis de vil.

Det glæder Kasper Sand Kjær, folketingsmedlem for Socialdemokratiet valgt i Ballerup-kredsen, der dækker Glostrup og Ballerup. Han har talt med mange nedslidte borgere, der følte, at politikerne inde på Christiansborg havde glemt dem.

– Da jeg førte folketingsvalgkamp i 2019 talte jeg med mange borgere i Glostrup, der fortalte, at der var behov for hjælp til de mennesker, der har knok-

let længst og hårdest fysisk på arbejdsmarkedet. At ordningen nu snart træder i kraft i Glostrup er super positivt, da den kommer til at hjælpe en masse mennesker, som får et mere værdigt seniorliv med færre smerter, siger han.

Arne-pensionen er meget omdiskuteret politisk, og Kasper Sand Kjær frygter, at den kan hænge i en tynd tråd, hvis magten skifter efter næste valg.

– Jeg synes, det er enormt ærgerligt, at Konservative og Venstre nu lægger op til at ville droppe ordningen og i stedet bruge pengene på skattelettelser. Det er ikke rimeligt, hvis vi beder folk knokle deres kroppe i stykker, så de i deres seniorliv er forvist til sofaen eller sygesengen og ikke er i stand til at dyrke fritidsaktiviteter eller lege med deres børnebørn, siger han.

I Vallensbæk har 80 personer søgt om pensionen ud af 815, der har ret til at søge. I Brøndby har 171 søgt ud af 2384, der har ret til at søge.