Yngste kandidat i Glostrup: En af de mest erfarne

28-årige Piet Papageorge er borgmesterkandidat for Venstre i Glostrup. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Sine 28 år til trods er Piet Papageorge en af de mest rutinerede lokalpolitikere i Glostrup, hvor han har siddet i kommunalbestyrelsen i to perioder og været udvalgsformand langt størstedelen af tiden

Af Robert Hendel

For 15 år siden gik en 13-årig dreng rundt i Glostrup og drømte om at blive Danmarks statsminister. Allerede dengang var Piet Papageorge, der i dag er 28 år gammel, bevidst om sit politiske ståsted.

– Jeg var grundlæggende liberal. Jeg var ligeglad med, om mine klassekammerater lavede deres lektier, for det gik ikke ud over mig, men læreren skulle heller ikke bruge tid på at hjælpe dem op, når det var deres egen skyld, fortæller Piet Papageorge.

Han var overbevist om, at de valg, han traf, havde en konsekvens.

– Det var jeg afklaret med dengang. Måske vidste jeg ikke, at det betød, at jeg var liberal, men jeg var overbevist om, at hvis jeg knoklede nede i svømmebassinet, ville jeg også blive bedre til at svømme. Jeg var helt overbevist om, at når jeg lagde mere energi nede i spejdergruppen, fik jeg en bedre patrulje og flere venskaber, siger den 28-årige borgmesterkandidat for Venstre i Glostrup.

Der gik derfor ikke lang tid, fra han stoppede som elite-svømmer i ottende klasse, før han havde bestilt materialer fra ungdomspartierne i Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Venstre. Han valgte det sidste, da indmeldelsesblanketten skulle udfyldes.

– Jeg kunne godt lide tanken om, at vi skal stilles lige, og nogle gange er det at blive stillet lige at blive behandlet forskelligt. Frihed til forskellighed, siger Piet Papageorge.

Selv syntes han, at det var sjovt at svømme, mens andre af hans kammerater hellere ville gå til fodbold eller kampsport.

– Det var fint for mig, netop fordi vi var forskellige, siger den unge Venstre-spidskandidat.

Ambitionerne fejler da heller ikke noget for Piet Papageorge, der som 20-årig blev valgt ind i kommunalbestyrelsen i 2013.

– I partiet tænkte de nok, at det var godt med en ung kandidat på listen, fordi det gav stemmer, men min tanke var hele tiden, at det var den hurtigste vej ind i Folketinget, og så kunne jeg blive statsminister, forklarer han.

Blev fuldstændig solgt

Hurtigt måtte Piet Papageorge dog sande, at det i virkeligheden var nærdemokratiet, der lå ham allermest på sinde.

– Der gik et halvt år, og så var jeg fuldstændig solgt på ideen om lokalpolitik, siger han.

En af grundene er, at der ikke er langt fra beslutningerne på rådhuset, til borgerne kan se resultaterne. I sin første periode var Piet Papageorge eksempelvis med til at sikre, at der kom lys i og omkring Solvangsparken.

– Jeg var og er stadig spejderleder ned i Solvang Gruppe, og efter et møde skulle vi hjem. Der var der en pige, der ikke turde cykle igennem parken, når det var mørkt – og hun var ikke alene om den følelse. Der følte jeg for alvor, at jeg kunne gøre en forskel, fortæller han.

Ifølge den unge borgmesterkandidat viser sagen om belysningen i Solvangsparken, at folk fokuserer på forskellige ting.

– Det manglende lys havde jeg aldrig tænkt på før, og det er jo legitimt nok, siger han og erkender, at han har lært at se ting i et andet perspektiv.

Da han kom ind som helt ung VU-løve, var han eksempelvis klar til at spare hele kommunens kulturafdeling væk, indtil Glostrup Festival så dagens lys.

– Der mærkede jeg, hvordan hele byen blev samlet, og så tænkte jeg, at vi faktisk godt kunne gøre noget som kommune på den kulturelle side, som samler og løfter Glostrup, for eksempel kulturnatten og foreningslivet, siger han.

Ung udvalgsformand

Som nyvalgt i 2013 fik Piet Papageorge politisk ansvar som udvalgsformand for vækst- og beskæftigelsesområdet inklusive jobcentret og 60 medarbejdere.

– Det var noget af en opgave og meget specielt. Men det var også fedt og lærerigt, siger han om det, der blev hans studiejob, mens han gik på tredje semester af bacheloren International Business & Politics på CBS.

Mens belysningen i Solvangsparken var den første succesoplevelse i lokalpolitik, var det som udvalgsformand, at Piet Papageorge for alvor mærkede, hvordan han med de unges øjne kunne sætte sit aftryk på lokalmiljøet.

– Ungearbejdsløsheden var oppe i tiden i 2014, og der nedsatte vi et § 17,4-udvalg, hvor vi zoomede ind på ungdomsarbejdsløshed, forklarer han.

Tiltaget blev ifølge Piet Papageorge en så stor succes, at andre kommuner kigger mod Glostrup, når de skal løse udfordringerne med at få flere unge i beskæftigelse.

Borgmester i maven

I 2014 kom Piet Papageorge sammen med en række andre nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer fra hele landet på kursus. Her fortalte en af underviserne, at enhver dygtig kommunalpolitiker har en borgmester i maven, og det var noget, den unge Venstre-løve hæftede sig ved.

– Da jeg hørte det, tænkte jeg, at det var noget pjat. Men så gik der nogle måneder, og så strejfede tanken mig, at det kunne være fedt at lave politik på fuldtid og dedikere mig selv 110 % til at gøre en forskel for alle i Glostrup, siger han.

Den drøm er han et skridt nærmere nu, hvor han stiller op som borgmesterkandidat. Det var dog noget, der lige skulle vendes på privatfronten.

– Min kæreste og jeg kan ikke gå ret mange steder, uden at vi bliver genkendt. Hun er også en del af det, og hun bakkede heldigvis op. Jeg tror, at hun godt vidste, at det ville komme på et tidspunkt, fortæller Piet Papageorge, der dog ikke tror, at man nogensinde bliver rigtig klar til at blive borgmester.

Han føler dog, at han har fået bygget et solidt fundament gennem otte år i kommunalbestyrelsen.

Kandidat for hele byen

For otte år siden var missionen med at stille op at være de unges stemme på rådhuset. Dengang ville han være de unges talerør i lokaldemokratiet, og han endte med at høste 341 personlige stemmer ved valget i 2013.

– Jeg fik det bedste valg i hele Danmark af de ungdomspolitiske kandidater i forhold til befolkningens størrelse og blev et studie i valgkamp hos VU. Det er jeg stolt af, siger Piet Papageorge og understreger, at han ikke længere kun er ungdommens stemme.

Det er heller ikke et mål for ham alene at være ung. Han mener dog, at det er vigtigt, at have en kommunalbestyrelse, der favner bredt og er repræsentativ for dem, der bor i kommunen. Det vil han som borgmesterkandidat forsøge at gøre.

– Nu er jeg hele Glostrups stemme, også selvom jeg er den yngste kandidat på listen. Men jeg er ikke bange for, at jeg mangler politisk erfaring, lyder det fra den 28-årige borgmesterkandidat.

Bliver han borgmester, kommer han til at stå i spidsen for en organisation med 2.000 medarbejder, et budget på 1,6 milliarder kroner og det politiske ansvar for mere end 23.000 mennesker.

– Der var en borger, der spurgte mig, om det ikke var vildt, og så sagde jeg det, som det var. Det er virkelig vildt, og jeg er stadigvæk i tvivl om, hvad jeg har rodet mig ud i, siger Piet Papageorge.

Han er dog ikke i tvivl om, at han er den rigtige til at lede Glostrup.

– Jeg føler, at jeg kan løfte opgaven og er samtidig ydmyg omkring det. Der er heldigvis en stor organisation, der kan bakke mig op, for det bliver ikke nogen nem opgave, forklarer Piet Papageorge, der i dag har opgivet drømmen om at blive statsminister.

I stedet har han ambitioner om at blive borgmester i den by, hvor han er født og opvokset.