Yngste kandidat i Vallensbæk: 18-årige Cille elsker at bryde normerne

Cille Wiborg Ørndrup er med sine 18 år den yngste kandidat til kommunalvalget den 16. november 2021. Foto: Robert Hendel

VALLENSBÆK. Cille Wiborg Ørndrup har haft politik inde på livet, siden hun var helt lille. Som 18-årig stiller hun op til kommunalvalget, hvor hun især vil arbejde for at få sat fokus på de unge i kommunen

Af Robert Hendel

Nummer fire på Socialdemokratiets liste i Vallensbæk er blot 18 år, men det betyder ikke, at hun er grøn i politik. Cille Wiborg Ørndrup har nemlig altid været en del af politik, og hun har det ikke fra fremmede.

– Min morfar er viceborgmester i Vallensbæk, så jeg er kommet ind i politik fra barnsben, hvor jeg luftede mine politiske meninger, allerede da jeg var helt lille, fortæller hun.

Siden hun var 13-14 år, har Cille Wiborg Ørndrup været en del af bestyrelsesarbejdet i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, DSU.

– Jeg har altid gerne villet være med til at gøre en forskel, siger hun om en af årsagerne til, at hun stiller op til kommunalvalget i Vallenbæk.

Det bliver første gang, at Cille Wiborg Ørndrup skal stemme til et valg, og samtidig står hendes eget navn på stemmesedlen.

– Det er lidt skørt, at der er så stor aldersforskel. Internt i mit eget parti er der 22 år mellem mig og den næstyngste. Men igen har jeg altid været inde i det, så jeg er vant til at være den yngste, siger Cille Wiborg Ørndrup.

Samtidig nyder hun at bryde normen. Hun vil være med til at gøre op med forestillingen om, at kommunalpolitik kun er for mænd.

– Mange af de kvinder, der stiller op fra mit eget parti, er enige i, at kommunalpolitik er mandsdomineret, så der er der også fuld støtte, fortæller den yngste kandidat i Folkebladets dækningsområde.

Netop det, at hun er ung, kan være en fordel, når der skal udvikles skolepolitik.

– Hvorfor skal mennesker, der ikke har gået i skole i 40 år, bestemme, hvordan man skal gå i skole i dag? Der er rigtig stor forskel på, hvordan man gik i skole dengang, og hvordan man går i skole nu, så jeg synes, at det er vigtigt, at det kommer fra nogen, som stadigvæk går i skole og ved, hvordan det er i dag, siger den 18-årige socialdemokrat, der selv går i 2. G på Next Gymnasium.

For Cille Wiborg Ørndrup er de vigtigste emner de unge og folkeskolen, blandt andet integrationen af unge mennesker, privatøkonomi og seksualundervisning. Derudover vil hun gerne skabe opmærksomhed omkring klimaet og manglende tryghed i Vallensbæk.

– Hvis jeg selv går hjem om aftenen, er der mange små stier, hvor der ikke engang er lygtepæle, så der er bare mørkt. Det er bare utrygt, forklarer Cille Wiborg Ørndrup.

Hun har selv et bud på en klimavenlig løsning.

– Lygtepæle med solceller vil kunne lyse stierne op og gøre det tryggere at være i Vallensbæk, forklarer den unge gymnasieelev, der håber på, at vælgerne belønner hende med en plads i kommunalbestyrelsen efter nytår.