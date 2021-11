Vil rekruttere unge til byggebranchen

Arkivfoto: Robert Hendel

GLOSTRUP. Hovedstadens unge falder bagud på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. NEXT Uddannelse København vil afhjælpe problemet og inviterer derfor til åbent hus på byggeuddannelserne, hvor der er høj jobsikkerhed og god løn

Af Jesper Ernst Henriksen

En dugfrisk undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at 76.600 15-29-årige står uden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Værst ser det ud i København, Københavns omegn og Syd- og Vestsjælland, hvor op mod 10 procent er uden uddannelse og beskæftigelse og heller ikke er i gang med en uddannelse.

Imens skriger arbejdsmarkedet og særligt industrien på flere hænder.

Det ønsker NEXT at ændre på og inviterer derfor uddannelsessøgende og interesserede indenfor torsdag den 25. november klokken 14 til 16 til arrangementet ‘En Stensikker Fremtid’ i Glostrup, Fabriksparken 31. Og der er brug for alle typer i branchen, understreger Ole Heinager, Adm. Direktør i NEXT.

– Vi har brug for alle hænder, og der er plads til alle i disse fag – også kvinder. Det er vigtigt at forstå, at selvom der fortsat er flest mænd i industri- og byggebranchen, så har kvinderne lige så meget at skulle have sagt og lige så meget faglighed og vigtige kompetencer at komme med. Senest vandt en ung kvinde DM i Skills for murere 2021, så kvinder hører absolut også til i disse brancher, siger Ole Heinager.

En sikker fremtid

På dagen kan uddannelsessøgende høre, hvordan de med et kursus eller en uddannelse kan få en karriere med spændende muligheder, jobsikkerhed og god løn, som for eksempel murer, brolægger, struktør eller ejendomsservicetekniker.

Der vil først være rundvisninger på skolen, hvor man kan møde vejledere og undervisere og se skolens faciliteter.

Derefter præsenterer de forskellige uddannelser deres fag, værktøjer og materialer – og der er mulighed for at tale med både vejledere og arbejdsgivere.