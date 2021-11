Videre i Ultra Skolepokalen: Brøndbyvester-piger sejrede i tæt lokalopgør

Brøndbyvester Skole vandt lokalopgøret mod Brøndbyøster Skole og er klar til femte runde af Ultra Skolepokalen. Foto: Robert Hendel

SPORT. Pigerne fra Brøndbyvester Skole har været suveræne i årets udgave af Ultra Skolepokalen. I anden runde af knockout-kampene ventede Brøndbyøster Skole i et vaskeægte lokalopgør, som de gule fra Brøndbyvester trak sig sejrrigt ud af

Af Robert Hendel

Der var lagt op til et vaskeægte lokalopgør i Ultra Skolepokalen for piger. Her stod pigerne fra Brøndbyvester Skole over for pigerne fra Brøndbyøster Skole, og det endte med at blive et tæt opgør.

Begge hold havde relativt suverænt kvalificeret sig til anden runde af knockout-fasen i turneringen. Inden de to holds møde med hinanden havde Brøndbyvester vundet samtlige fem kampe og scoret 23 mål uden at indkassere en eneste scoring, mens Brøndbyøster havde tabt en enkelt kamp på vejen.

Brøndbyvester Skole lagde bedst ud, og i første halvleg var der reelt tale om spil til et mål. Pigerne fra Brøndbyøster Skole blev presset i bund og kom sjældentp op på Brøndbyvesters banehalvdel. Efter 15 minutters spil bankede Brøndbyvester Skoles Sara Schønnemann bolden i kassen fra kanten af feltet, og kun træværket stod i vejen for en større føring til Brøndbyvester Skole.

I anden halvleg bed gæsterne fra Brøndbyøster Skole mere fra sig og slog til, især på omstillinger. Det var tæt på at resultere i en udligning, men dommeren reddede i den situation Brøndbyvester Skole med en offside-kendelse.

Sara Schønnemanns scoring blev kampens eneste, og dermed er Brøndbyvester Skole klar til næste runde af Ulta Skolepokalen, hvor Krogårdskolen fra Greve venter på udebane.