Vi vil blande kortene

DEBAT.

Af Alexander Bruhn Skjøth (SF), Kandidat for Socialistisk Folkeparti ved KV21 i Brøndby

I sit svar til spidskandidat for de konservative, Michael Rugaard, skriver nummer to for Socialdemokraterne, Maja Holt Højgaard, at jeg (og SF) vil ”lege perfekt syvkabale med demografien”, samtidigt med at hun skriver at hun slet ikke tror ”på at skævvride og skarpvinkle andres ord”.

Hvis nu der blev brugt en lille smule tid på at sætte sig ind i hvad det almene er, så ville mange misforståelser nok være undgået. Det er nemlig tydeligt, at mange politikere i kommunalbestyrelsen, såvel som kandidater, ikke har forstået hvad den almene sektor er, og hvordan den fungerer.

De almene boliger er almene, det vil sige, for alle. Det er efterhånden en menneskealder siden vi holdt op med at bruge begrebet ”socialt boligbyggeri”, fordi boligerne netop er for alle.

En af de helt store udfordringer, vi har i Brøndby, er at de almene boliger er små – det er også det, Michael R. Rugaard skriver i sit indlæg, som begrundelse for at han og familien flyttede fra en almen bolig. At vi ikke kan tilbyde boliger i de rette størrelser.

Derfor kræver det nybyggeri, når områder som f.eks. Kirkebjerg udbygges. Og inden vi igen skal høre Borgmesterens forklaring om, at det var investorer, og kommunen ikke kunne gøre noget, så skal vi lige huske, at kommmunen kunne have stillet krav om op til 25 procent almene boliger i området – flertallet valgte bare ikke at kræve én eneste.

Nu har vi så, indtil videre, fået privat udlejning i Kirkebjerg – den private udlejning kan ikke løfte nogen opgaver, som den almene sektor ikke også kan, og det er alt andet lige en dyrere, og for lejeren, dårligere løsning end det almene – idet ejer nok forventer at tjene nogle penge på sin udlejning.

Alment skal ikke være store områder, med betonklodser som man byggede

det i 70’erne. Alment skal være integreret i områder, hvor der er varierede boligformer. Derfor er det også helt nødvendigt, at der bygges nyt alment i alle nye områder. Ikke en til en eller 50 procent, som nogen uden forståelse for området mener, men måske nærmere 15, 20 eller 25 procent, afhængig af størrelsen på området.

Selv med det høje mål på 25% vil vi stadig øge variationen og mulighederne for boligvalg betragteligt og hurtigt i Brøndby.

Jeg vil ikke ”lege perfekt syvkabale”, jeg vil ikke pakke kortene, men sikre, at vi blander dem, så alle (nye) boligområder kan levere alt fra 2’ere over 10’ere, damer, konger og esser, og de kan mødes på fortovet, i gården og på grillpladsen – og ikke bare fordi de undtagelsesvist er inviteret ind i et finere område, men fordi de bor sammen.