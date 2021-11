Vestskoven bliver vildere

Debat

Af Henrik Lund SF-byrådskandidat og Peter Westermann SF-regionsrådskandidat

Den 26/10 indgik regeringen, SF, Radikale, Enhedslisten og Alternativet en aftale om at omlægge 30.000 hektar statslig produktionsskov til urørt skov. Det er et rigtig godt skridt for naturen, men der mangler stadig 1/3 af de 75.000 hektar urørt skov, som partierne aftalte for et år siden.

Et af områderne tæt på Glostrup, der nu bliver urørt skov, er Vestskovens 1017 hektar. At gøre den til helt vild natur, med mindst mulig indblanding fra mennesker, bliver en kæmpe gevinst både for Vestegnen og naturen. For vi kan stadig komme ud i skoven og nyde naturen uden at beskadige den.

I dag er under 1% af Danmarks areal urørt skov. 15 % er produktionsskov, hvor der fældes og fjernes træer og biodiversiteten har ringere vilkår. Det bliver ikke bedre af at over 60% af Danmarks areal er landbrugsjord, som gør Danmark til EU’s mest opdyrkede land.

Derfor foreslår vi, at 10% af Region Hovedstadens areal gøres til vild natur for at sikre mere dyre-, insekt- og planteliv. Vi skal have endnu mere vild natur, også lysåbne arealer som enge og moser. Vi har ideer til 18.000 hektar mere vild natur, og vil høre borgere og naturforeninger om gode idéer til hvor vi lokalt kan give naturen plads og gøre livet vildere.