Venstre er alene om at insistere på små folkeskoleklasser

Debat

Af Piet Papagoerge (V) Borgmesterkandidat for Venstre i Glostrup

Den sidste uges tid har stået i skolepolitikkens tegn, særligt på grund af Skolebestyrelsens vælgermøde i torsdags. På vælgermødet gentog jeg det budskab, jeg har stået alene med til hvert enkelt vælgermøde i kommunen – nemlig at Venstre vil fortsætte loftet over hvor mange elever, der kan starte i hver af vores nye 0. klasser.

Som det eneste parti har Venstre meldt klart ud, at vi ønsker maksimalt 22 elever i hver klasse. Det giver lavere støjniveau, bedre indeklima, og mere elev-til-lærer-tid, og samlet set giver det bedre forudsætninger for trygge læringsrum.

Det har mildest talt føltes underligt, at jeg på scenen har skullet forsvare, hvorfor færre børn giver mere elev-til-lærer-tid og bedre undervisning. For mig er det logik for perlehøns, at det bliver lettere for læreren at understøtte udfordrede elever og udfordre de dygtigste. Og for Venstre er det helt åbenlyst, at mindre klasser giver en bedre folkeskole. Ja vi synes faktisk, det i sig selv er en ambition og et mål, vi er stolte af.

De partier, der vil proppe flere elever ind i klasserne, argumenterer, at der skal indlægges lidt elastik, så det hedder 22-24 eller 22-26. Det er prøvet tidligere, og det er min erfaring, at når man indlægger den slags elastik, så bliver elastikken ofte spændt til bristepunktet. Det gælder, når håndværkeren eller konsulenten skal give et tilbud, når kandidater fortolker plakatopsætningsreglerne, og når vi fordeler elever i vores klasser.

Sådan gik det nemlig i Glostrup Skole, inden Venstre indførte det faste loft, og sådan vil det naturligvis blive igen, hvis vi ikke insisterer på en fast, lav klassekvotient. Derfor er jeg stolt – om end vi står alene – over Venstres løfte om at fastholde en klassekvotient på max. 22.