Vejledning og og undervisning i udskolingen

DEBAT.

Af Kurt Damsted (V), Medlem af Kommunalbestyrelsen og Beskæftigelsesudvalget og kandidat til kommunalvalget i november for Venstre i Brøndby

En stor udfordring i uddannelsesindsatsen er det massive frafald fra ungdomsuddannelserne. Hver tredje ung i Brøndby afbryder en ungdomsuddannelse inden for de første to år efter, at de har afsluttet grundskolen.

Frafald fra ungdomsuddannelserne kan have mange årsager, og det er afgørende, at vi arbejder nuanceret med at forebygge og nedbringe frafaldet. Det skal ske i samarbejde med ungdomsuddannelserne.

Jeg ønsker, at vi skal gå i tættere dialog med dem om at fastholde eleverne – her er særligt erhvervsuddannelserne udfordrede og dermed en højt prioriteret samarbejdspartner.

Erhvervslivet er også en vigtig samarbejdspartner på uddannelsesfronten, både som arbejdsgivere under praktik og som samarbejdspartner omkring forløbet i folkeskolen.

De lokale virksomheder er vigtige medspillere, når det kommer til unge, der ikke kan følge den lige uddannelsesvej. Derfor skal uddannelsessamarbejde mellem Brøndby Kommune og erhvervslivet styrkes.