Vallensbæk er en aktiv by

Henrik Rasmussen (K), Borgmester i Vallensbæk Foto: Jesper Ernst Henriksen

DEBAT.

Af Henrik Rasmussen (K), Borgmester i Vallensbæk

Vallensbæk er en kommune på vestegnen der udskiller sig på mange måder, hvilket vi er stolte af og italesætter, og måske endda er grunden til, at du aktivt har valgt at bo eller er flyttet til Vallensbæk.

I Vallensbæk har vi sammen kæmpet os frem til at blive en selvstændig kommune. Vi har bevist, trods alle vismænds forudsigelser, at vi er en økonomisk bæredygtig kommune. Med udligningsreformen bliver vi straffet for at have gjort vores arbejde godt. Vi har med knofedt og troen på det bedste i alle set ressourcer i det enkelte menneske, og har på den baggrund blandt andet skabt gode resultater indenfor integration, jobskabelse, uddannelse og ældrepleje.

Nej, beskatningsgrundlaget er ikke faldende. På landsplan ligger Vallensbæk på en 14. plads – fire pladser højere end året før. De seneste tal viser i øvrigt, at indkomsterne i Vallensbæk er steget mere end i både Gentofte, Hørsholm og Rudersdal.

Ja, der bygges en ny svømmehal, en badeanstalt, padelbaner, klimasikring, strandcafé m.v. – alt sammen for at skabe de bedste rammer for borgerne i Vallensbæk.

I Vallensbæk står vi ved vores handlinger. Vi er en by med værdier og høje ambitioner, som skal udvikles løbende, for ellers forringes værdierne. I Vallensbæk byder vi nye tilflyttere velkomne, i nye som eksisterende attraktive boliger. For vækst er forudsætningen for det gode serviceniveau der kendetegner vores Vallensbæk.