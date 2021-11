Ufinansieret gaveregn og budgetunderskud

Det snævre røde budgetflertal har givet borgerne i Glostrup en ufinansieret gaveregn her op til kommunalvalget. Den sørgelig kendsgerning er, at det medfører et kæmpe budgetunderskud på ca. 71 mio. kr. i 2023 og et budgetunderskud på ca. 11 mio. kr. i 2024.

Venstres borgmesterkandidat har på flere vælgermøder i folkebladet og på Facebook forgæves efterspurgt en forklaring, men Socialdemokraterne er tavse som graven. Ved et vælgermøde på Glostrup Bibliotek svarede Socialdemokratiets repræsentant Morten Nygaard blot, at budgetunderskuddet ikke er så slemt endda, Fordi det ”bliver meget mindre i 2024”. Socialdemokratiets borgmesterkandidat Kasper Damsgaard sad som tilskuer, men havde valgt ikke at forsvare budgetforliget.

Det snævre flertal består af Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det konservative Folkeparti. I alt 10 medlemmer af kommunalbestyrelsen mod de resterende 9. Det mindst mulige flertal.

Noget lignende skete i 2018, hvor Socialdemokratiet med et rødt flertal var ophavsmænd til et stort budgetunderskud. Enigheden ophørte efter et års tid, og siden har Venstre brugt et par år på at genoprette økonomien.

Det viser i mine øjne, at den røde side af kommunalbestyrelsen ikke magter at styre økonomien uden underskud i Glostrup kommune og således ikke er et økonomisk ansvarligt parti.

Svar: Hellere samarbejde end Blokpolitik og mudderkastning

Dan Kornbek Christiansen (K), Spidskandidat og medlem af kommunalbestyrelsen for Det Konservative Folkeparti i Glostrup

Det er en kendsgerning, at både Venstre og Konservative har indgået i budgetforlig med Socialdemokratiet i denne valgperiode. Men det er kun V, som peger fingre og skriver artikler og udgiver pjecer, hvor de omtaler andre borgerlige partier som en del af “rød blok”.

For mig virker det gammeldags og umoderne, når Venstre i Glostrup krampagtigt forsøger at holde fast i modsætningsforholdet mellem RØD og BLÅ blok – helt ærligt så virker det på mig som om nogle i Venstre ikke har fuldt med tiden og måske har sovet lidt i timen.

Var det ikke netop Venstres tidligere formand – med opbakning fra partiet – der for år tilbage foreslog et regeringssamarbejde mellem Venstre og Socialdemokratiet til gavn for danskerne. Jeg mener, det var dengang Venstre lagde forestillingen om et evigt modsætningsforhold mellem det man i gamle dage kaldte Rød og Blå blok i “graven” og fokusere på et konkret samarbejde hen over midten i dansk politik til gavn for borgerne.

Det er faktisk også sådan Venstre har arbejdet i de seneste to år i Glostrup, hvor V har konstitueret sig med blandt andet Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten og fordelt udvalgsposter, penge etc. samt lavet to budgetforlig.

Lad os hellere se fremad og vurdere hinanden på de resultater vi opnår ved netop at kunne samarbejde med andre partier.

Helt konkret har Konservative i Glostrup været med til at afskaffe mange af de forringelser og takststigninger som Venstre tidligere har vedtaget sammen med Socialdemokratiet og Borgerlisten, som ramte børne-, unge- og ældreområdet. Og det har vi forøvrigt gjort uden at sætte skatten op.

Vi konservative er om nogen borgerlige stemmer, der arbejder og samarbejder. Og som et konkret resultat af samarbejde med andre partier er det nu blevet både lettere, bedre og billigere at være borger her i Glostrup. Det er da god borgerlig politik – og det håber jeg også Venstre kan se, selvom vi er midt i en valgkamp.