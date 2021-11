Tre hold giver et bud på fremtidens Brøndby Strand

Brøndby Kommune har nu valgt de tre arkitekthold, der skal hjælpe med at udvikle fremtidens Brøndby Strand. Arkivfoto: Robert Hendel

BRØNDBY. I sidste uge valgte Brøndby Kommune de tre tværfaglige teams, der skal være med til at udvikle Fremtidens Brøndby Strand

Af Robert Hendel

Hvordan skal bydelen Brøndby Strand se ud i fremtiden?

Det spørgsmål skal tre tværfaglige hold hjælpe Brøndby Kommune med at finde ud af. I alt fik Brøndby Kommune 11 solide og gennemarbejdede ansøgninger. Her skilte tre af dem sig så meget ud ved at stille med nogle stærke hold, som både rummer tværfaglige kompetencer og en solid erfaring med byudvikling i stor skala.

De tre teams er ledet af henholdsvis Henning Larsen Architects, Tegnestuen Vandkunsten og Cobe. Ifølge borgmester Kent Max Magelund (S) er det overvældende og positivt at opleve en stor interesse for vores bydelen.

– Alle glæder sig nu til at komme i arbejdstøjet. Vi skal fra kommunens side gøre os umage, så de tre teams forstår bydelens udfordringer og kompleksitet og ikke mindst den store kærlighed som borgerne har til Brøndby Strand, siger han.

20-årigt projekt

De tre hold er allerede blevet grundigt introduceret til bydelen, hvor de blev kørt rundt i bus for at opleve miljøet i Brøndby Strand, hvor der bor omkring 14.000 indbyggere fordelt på 5.400 boliger.

Udviklingen af bydelen er et projekt, der strækker sig over 20 år, og her er det planen, at hele bydelen skal gentænkes. Der skal brydes ned og bygges op, og bydelen skal udvikles med respekt for stedets historie, identitet og mangfoldighed, lyder det blandt andet.

Udviklingsplanen for fremtidens Brøndby Strand forventes at være klar i slutningen af 2022.