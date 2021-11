Tak Glostrup – Beretning fra en tilflytter

Debat.

Af Richard Poppelvig Engelholm (V) Kandidat til kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune

For lidt over to år siden flyttede min hustru og jeg til Glostrup. Jeg er født og opvokset på Frederiksberg, mens Cecilie er fra Virum. Vi havde ikke forestillet os at skulle ende i Glostrup, men da vi så vores nye hus og gik en tur i området, var der ingen tvivl i vores sind.

Kort efter nedkom Cecilie med vores førstefødte, en søn, og i august fik han en lillesøster. Da vi skulle vælge daginstitution, var det nemt og overskueligt at få indblik i alle institutionernes forhold, fx personalesituation, medarbejdertilfredshed og forældretilfredshed, og vi endte med at søge 1) den, vi helst ville have, og 2) den, der lå tættest på. Vi endte med at få plads i vores foretrukne daginstitution og kun én måned senere end ønsket.

Christian er SÅ glad for at gå der. Han glæder sig til at komme derned, han trives blandt pædagoger og børn, og han fortæller historier, når han kommer hjem. Indkøringen skete smidigt og trygt, og vi har ikke en finger at sætte på forholdene. Jeg ved ærligt talt ikke, om normeringen er på 2,8; 3,0 eller 3,2, men jeg ved, at vi har oplevet en god og tilfredsstillende bemanding. Og jeg kan se, at de løfter i flok, uanset om de er ledere, pædagoger, medhjælpere, praktikanter eller køkkenassistenter. Nu skal han snart i børnehave, og det giver heldigvis kun 500 meter længere på cyklen. Samtidig skal lillesøster til foråret indkøres i forhåbentlig den samme institution, og det er vi fuldstændig rolige og trygge omkring.

Når de om nogle år skal i skole, kan det heller ikke for alvor gøre os bekymrede. Uanset hvilken skole, de skal starte på, er den inden for cykelafstand, og med de mange cykelstier i kommunen, skal vi nok finde modet til at lære dem at begå sig som cyklister (når den tid kommer). Og hvis det ender med, at vi skal krydse Hovedvejen eller Ringvejen for at komme i skole, kan vi læne os tilbage velvidende, at der er sikre fodgængertunneller, så de til den tid kan krydse vejene på egen hånd.

Og så glæder vi os vanvittigt meget over det ambitiøse mål på max 22 elever pr. klasse. Det giver et lavere støjniveau og mere elev-til-lærer-tid. Det glæder mig som forælder, at politikerne har mod på den slags.

Der er selvfølgelig også hår i suppen. Som så mange andre glæder vi os til at Glostrup Centeret får en kærlig hånd, ligesom G2 jo ikke er lige det, man brænder for at kaste blikket på, når man slår øjnene op om morgen. Men jeg må konstatere, at Glostrup er langt bedre end mange rygter, jeg har hørt. I en by af Glostrups størrelse er der aldrig langt til noget. Legepladser, parker og skove er indenfor gå-afstand, daginstitutioner og skoler er let tilgængelige i både bil og på cykel, og indenfor 1.000 meter har vi to snart tre dagligvarebutikker. Vore jobs gør det rart at bo tæt på motorvejen, og indenfor et par år kan vi også tage regionaltoget eller Letbanen fra Glostrup Station.

Tak til alle de medborgere, der stiller op til kommunalvalget for at bidrage til at gøre Glostrup til et endnu lokalsamfund, og mange tak til de politikere, der har gjort Glostrup til dét, det er i dag.