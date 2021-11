Tak for alle smilene – og husk at stemme på tirsdag

Piet Papageorge (V) er Borgmesterkandidat for Venstre i Glostrup Foto: Jesper Ernst Henriksen

DEBAT.

Af Piet Papageorge, Borgmesterkandidat for Venstre i Glostrup

De sidste tre uger har jeg hilst på rigtig mange af jer glostruppere. Jeg har mødt jer på stationen, ved skolerne, ud for vores daginstitutioner, ved jeres hoveddør, dagligvarebutikker, torve, pladser, restauranter og til debatarrangementer. Og hvor er Glostrup dog en fantastisk by. Selv i bidende kulde og inden solen er stået op, bliver jeg mødt med smil og et ”godmorgen”, når jeg har stukket min flyer frem.

Der er ingen tvivl om, at opmærksomheden omkring mit kandidatur (og lad os bare være ærlige; det handler også om hår og navn) har været kæmpestort. Det har givet anledning til gode snakke, selfies, håropsætninger, sangskrivninger og grin.

At tage del i lokaldemokratiet på den her måde er bestemt ikke en dans på roser. Det er benhårdt arbejde, men når jeg har mødt jer rundt om i byen, har I hver og én været med til at gøre det til en fed valgkamp. Og selvom 30 dages selvbetalt orlov kunne bruges mere eksotiske steder som Rom eller Bali, så fortryder jeg på ingen måde, at jeg har slidt sålerne tynde på gader og stræder i vores lille oase. I har bidraget til gejst, glæde og stolthed over at være fra Glostrup, og det giver mod på at bruge endnu mere tid på vores fællesskab og lokaldemokrati.

Her til sidst vil jeg opfordre alle til at svinge forbi et valgsted på tirsdag d. 16. november og sætte jeres kryds. Uanset hvem I stemmer på, og selvom vejret måske ikke trækker i én for at komme udendørs. Husk på, at dét at bruge sin stemme giver retten til at brokke sig de næste 4 år 🙂 uanset om du stemmer på mig eller en af de andre fantastiske kandidater, som alle sammen stræber efter at gøre Glostrup til den bedste udgave af sig selv.

Så tak for smilene – hvert og et har lunet i en kold november!

PS: I kan også brevstemme indtil på fredag d. 12. november, for eksempel i Borgerservice på Rådhuset.