Klar til næste runde: Storsejrede i skolepokalen

Drengene fra Brøndbyvester Skole er fortsat med i Ultra Skolepokalen. Foto: Robert Hendel

SPORT. Drengene fra Brøndbyvester Skole får minimum én kamp mere i Ultra Skolepokalen. I sidste uge blev Bramsnæsvigskolen sendt hjem til Kirke Hyllinge med en øretæve på 8-0. Pigerne fra Brøndbyvester er derimod ude af turneringen efter et nederlag i Greve

Af Robert Hendel

Spillerne fra Bramsnæsvigskolen Glemmer næppe lige med det samme mødet med Brøndbyvester Skole torsdag formiddag i sidste uge på kunstgræsbanen ved Brøndby Stadion. Her blev gæsterne bogstaveligt talt rundbarberet i et opgør, som hjemmeholdet kontrollerede fra start til slut.

I første halvleg sad Brøndbyvester Skole på bolden og fik sat nogle fine gennembrud i gang. De to første scoringer faldt imidlertid efter to hjørnespark. Efter tre minutter sendte Sebastian Jensen bolden i kassen, og tre minutter senere var det Julius Lockhart, der kom på måltavlen. 10 minutter inde i første halvleg afsluttede Kristoffer Johansen et velspillet angreb med scoringen til 3-0.

Den komfortable føring fik hjemmeholdet til at sænke tempoet, og den resterende del af første halvleg blev det aldrig rigtigt farligt – og defensivt stod Brøndbyvester Skole stærkt.

I anden halvleg satte hjemmeholdet sig atter på spillet og fik skabt nogle store chancer, mens forsvaret kun gav en enkelt chance væk. Jeppe Poulsen i Brøndbyvester-målet leverede dog en fremragende dobbeltredning på Bramsnæsvigskolens friløber.

Efter syv minutter øgede Vincent Abildgaard føringen til 4-0, og ni minutter senere havde Villads Young scoret to gange for Brøndbyvester Skole. Konrad Hector stod for målet til 7-0, inden målmand Jeppe Poulsen sparkede scoringen til 8-0 ind på et straffespark, som blev kampens allersidste aktion.

Det er i skrivende stund uvist, hvem modstanderen til Brøndbyvester Skole bliver i næste runde af Ultra Skolepokalen.

Fredag var pigerne fra Brøndbyvester Skole i kamp, og her måtte de for første gang hente bolden ud af eget net. Det skete tre gange på udebane, da Krogårdskolen sejrede med 3-0.