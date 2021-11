Støjen er uhyggelig

Debat

Af Vagn Kjær-Hansen (SF) Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby Kommune og genopstiller til kommunalvalget

Jeg sidder her og kigger på støjkortene over Brøndby Kommune. Det er ret skræmmende. Farverne viser de områder i kommunen, hvor støjen er over 58 decibel. Det er faktisk det meste af kommunen.

Især vejstøjen fra motorvejene er ikke særlig rar. Og den er potentielt sundhedsskadelig.

Danske forskere har fundet frem til, at halvanden million danskere er i riskozonen for at udvikle demens, fordi de lever med en gennemsnitsstøj på mere end 58 decibel. Det problem skal løses.

Folketinget har det politiske ansvar for motorvejene, og de har i lange perioder ladet trafikken og støjen vokse uden at gøre noget. SF og mange andre kæmper for at staten sørger for støjdæmpning langs motorvejene.

Nu har Folketinget heldigvis aftalt at der skal bygges støjskærme ved Bygaden i Brøndbyvester i løbet af de næste år. Andre muligheder er lavere hastighed. Eller måske at vi overdækker motorvejene med solceller.

Vi skal også gøre noget lokalt ved støjen fra vores større og mindre veje. Jeg har hørt fra mange borgere, som ønsker en mere aktiv indsats. Det vil jeg arbejde for i kommunalbestyrelsen.

Støjhandlingsplanen kan findes på Brøndby Kommunes hjemmeside. Kig på støjkortet hvis du tør. Det er uhyggelig læsning.