Stemte for første gang: Med til at gøre en forskel

19-årige Stefan Jørgensen stemte for første gang til kommunal- og regionsrådsvalget. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Stoltheden over at deltage i demokratiet var til at få øje på hos nogle af de førstegangsvælgere, der besøgte Kulturhuset Brønden for at sætte deres krydser til kommunal- og regionsrådsvalgene

Af Robert Hendel

I sidste uge gik Brøndby-borgerne til valg for at afgøre, hvem der skal sidde i kommunalbestyrelsen i de kommende fire år. I år var 27.790 af kommunens indbyggere berettiget til at stemme. Ud af dem fik 1.576 Brøndby-borgere mulighed for at sætte deres allerførste kryds nogensinde til et valg. Faktisk fik de lov til at sætte to krydser – et til Kommunalvalget, og et til Regionsrådsvalget.

En af dem var 19-årige Ifrah Ali, der besøgte Kulturhuset Brønden sent på valgdagen. For hende var det en borgerpligt at deltage i demokratiet.

– Jeg synes, at det er vigtigt, at man har noget at sige i samfundet og den by, man bor i. Kommunalvalget var vigtigt for mig i år, fordi det er der, jeg føler, at min stemme har mest at sige, forklarede hun på valgdagen.

Kommunerne i Danmark har ansvaret for en bred vifte af opgaver, der spænder lige fra børnepasning, folkeskole og ældrepleje, over klimaforandringer og den grønne omstilling til erhvervsudvikling, turisme og iværksætteri. Derfor var Ifrah Ali glad for, at hun kunne være med til at få indflydelse på, hvem der skal lede kommunen i de kommende fire år.

– Det var fedt, og det glæder mig, at jeg kan være med til at gøre en forskel, lød det fra den 19-årige førstegangsvælger.

Den samme holdning havde Sara Kamberi på 19 år, der til daglig studerer til sygeplejerske. Hun havde set frem til at sætte sit første kryds.

– Alle i Danmark har en stemme, og jeg synes, at det er vigtigt, at vi får lov til at have indflydelse på, hvem der for eksempel skal være borgmester, forklarede Sara Kamberi kort efter, at hun havde afleveret sin stemme i Kulturhuset Brønden.

Hun havde op til valget fulgt med i medierne for at danne sig et indtryk af, hvor krydset skulle sættes, og hun garanterer, at det ikke er sidste gang, hun har besøgt et valgsted.

– Jeg kommer helt sikkert til at deltage i mange valg fremover, sagde hun.

Lang liste

Ved ankomsten til valgstedet fik de mange vælgere udleveret en gul og en hvid stemmeseddel.

For 19-årige Stefan Jørgensen, der skulle stemme for første gang, vakte især stemmesedlen til regionsrådsvalget opsigt, fordi den indeholdt væsentligt flere navne på kandidater end den hvide stemmeseddel til kommunalvalget. Derfor stod han også længe inde i stemmeboksen og overvejede, hvor krydserne skulle sættes.

– Jeg synes selv, at jeg kom frem til noget godt. Det flugtede meget godt med de overvejelser, jeg havde gjort mig, inden jeg kom herned, forklarede han.

For Stefan Jørgensen var sidste uges kommunalvalg også kun et af mange valg i fremtiden, hvor han aktivt tager del i demokratiet.

– Min stemme skal høres for, at min hverdag kan blive bedre. Stemmer man ikke, mister man retten til at brokke sig, forklarede den 19-årige alarmtekniker til Folkebladet under sit besøg på valgstedet.

Freja Strøjer Petersen på 18 år havde store forventningerne til årets valg. Op til valgdagen havde hun taget en række kandidattest på flere forskellige hjemmesider for at danne sig et indtryk af, hvor krydset skulle placeres på den gule og hvide stemmeseddel.

– Der var rimelig ens resultater, der stemte godt overens med mine egne grundholdninger, lød det fra den unge kvinde, der til dagligt går i 3. G på handels­gymnasiet i København.

Ligesom de andre førstegangsvælgere, som Folkebladet talte med på valgdagen, mener hun, at det er vigtigt at bruge sin stemme, når det er muligt.