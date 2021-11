Socialistisk Folkeparti – Vagn Kjær-Hansen: Brøndby skal være med til at redde kloden

Vagn Kjær-Hansen er spidskandidat for Socialistisk Folkeparti til kommunalvalget i Brøndby den 16. november 2021. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Klimaet og den vilde natur er vigtigst for SF. Samtidig vil partiet sikre, at børn får en god begyndelse på tilværelsen med minimumsnormeringer i daginstitutionerne og kortere skoledage og flere timer med to lærere i klassen. Og så skal trafikstøj elimineres

Af Robert Hendel

For SF er klimaet det allervigtigste emne i valgkampen. Brøndby skal være med til at redde kloden for de næste generationer, mener partiet.

– Det handler om, at vi skal genbruge mere og spare på energien, og der er fjernvarmenettet en vigtig ingrediens. Lige nu er vi ved at undersøge, om vi kan udbrede det til resten af kommunen, siger Vagn Kjær-Hansen, der er spidskandidat for SF til kommunalvalget i Brøndby den 16. november.

En anden del af SF’s klimadagsorden er naturen. Partiet ønsker en større grad af biodiversitet i kommunen.

– Vi skal have mere vild natur i Brøndby, så bier og fugle kan leve her og klare det godt. Det hænger sammen med, at vi ikke har passet godt på naturen indtil nu, så det skal vi alle bidrage til, siger Vagn Kjær-Hansen.

Han ønsker sig også et Brøndby, hvor der er rig natur og hyggelige mødesteder.

– Det skal være let at bevæge sig til fods og på cykel, mens trafikstøjen fra de store veje bliver dæmpet, og der ikke bliver kørt så stærkt på boligvejene, lyder det fra fra Vagn Kjær-Hansen, der også ønsker parkeringshuse og flere grønne områder i stedet for, at parkeringspladserne skal fylde så meget.

Samtidig håber han på flere busser og letbaner, så det bliver lettere at klare sig uden en bil.

Alle har ret til en god start

Børnene er en del af fremtiden, og derfor mener SF, at de fortjener en god start på livet.

– Alle børn i Brøndby skal føle, at de hører til i skolen, og de skal have lyst til at lære og udvikle sig. Lidt firkantet sagt skal skolen også være for børn med krudt i røven, siger Vagn Kjær-Hansen.

Med det mener han, at børnene i de mindre klasser har behov for lidt kortere skoledage og lidt flere timer med to voksne.

I børnehaver og vuggestuer skal kommunen ifølge SF op på minimumsnormeringerne.

– Måske endda mere, for her i Brøndby har vi mange børn med særlige behov, siger spidskandidaten for Socialistisk Folkeparti til årets kommunalvalg.

Flere faste relationer

På ældreområdet er det vigtigt, at borgerne oplever en værdig pleje. Det betyder blandt andet, at Vagn Kjær-Hansen vil kæmpe for, at det bliver de samme ansigter, som borgerne møder, når de får besøg af kommunens folk i ældreplejen.

Det vil ikke kun være en fordel for borgerne, men også for personalet. Det blev understreget, hvor svært det er for nogen, at der er stor udskiftning i personalet på plejehjemmene, mens der var coronarestriktioner.

– Med faste hold lærer beboerne dem, der skal hjælpe dem, at kende, og så er det også nemmere at rekruttere, fordi man ikke hele tiden bliver sendt rundt til nogen, man ikke kender, lyder det fra Vagn Kjær-Hansen, som er af den opfattelse, at kommunens plejeboliger skal fungere som et værdigt hjem for beboerne.

I de seneste snart 12 år har han været formand for Teknik- og Miljøudvalget. Den tjans vil han gerne påtage sig igen efter nytår, hvis han bliver stemt ind af vælgerne.

Selv mener Vagn Kjær-Hansen, at han har været med til at skabe resultater på posten.

– Vi har blandt andet fået nogle rigtig gode genbrugsordninger, og vi er faktisk også gået i gang med at få hastigheden ned på vores veje, siger spidskandidaten for SF i Brøndby.