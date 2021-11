Socialdemokratiet sidder stadigvæk tungt på magten i Brøndby

Socialdemokratiet har fortsat absolut flertal, når den nye kommunalbestyrelse i Brøndby indtræder efter nytår. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Ved årets kommunalvalg i Brøndby fik Socialdemokratiet 53,4 procent af stemmerne. Dermed har partiet også efter nytår absolut flertal. I den blå blok går Venstre og Dansk Folkeparti tilbage, mens Nye Borgerlige og Det Konservative Folkeparti rykker ind i kommunalbestyrelsen

Af Robert Hendel

Der har udelukkende været socialdemokratiske borgmestre i Brøndby, siden kommunalbestyrelsen blev etableret i begyndelsen af 1950’erne. Sådan kommer det også være i de næste fire år.

Kent Max Magelund (S) og Socialdemokratiet fik atter flest stemmer ved kommunalvalget tirsdag aften. Partiet holder de 11 mandater, det fik tildelt ved valget i 2017. Dermed sidder Socialdemokratiet stadigvæk på størstedelen af de 19 pladser i kommunalbestyrelsen i de kommende fire år.

– Jeg havde håbet på, at vi kunne få mindst 10 mandater, så lige nu er jeg glad for, at vi holder de 11, vi fik ved sidste valg. Vi var faktisk ikke mange stemmer fra et 12. mandat, sagde Kent Max Magelund kort efter, at årets valgresultat blev offentliggjort.

Socialdemokratiet stod egentligt til at få 12 mandater, men på grund af de indgåede valgforbund, gik det sidste mandat til Det Konservative Folkeparti, som dermed udgør oppositionens største parti.

– Det ser jeg frem til, for de har kritiseret mig meget i valgkampen, så jeg ser frem til, at de nu kan fortælle mig, hvad de gerne vil have, lød det fra Kent Max Magelund, da den nye kommunalbestyrelse blev offentliggjort natten til onsdag.

Den består som tidligere nævnt af 11 socialdemokrater, mens Det Konservative Folkeparti får to pladser i kommunalbestyrelsessalen. SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Venstre og Nye Borgerlige sætter sig på et mandat hver, og dermed siger Dansk Folkeparti farvel til to pladser, mens Venstre går et enkelt mandat tilbage.

Når den genvalgte borgmester Kent Max Magelund (S) skal samle den nye kommunalbestyrelse i Brøndby, siger han derfor goddag til syv nye medlemmer.

– Jeg er tidligere lærer, og det her er ligesom at starte en helt ny klasse. Sådan er det. , og det tager jeg med, sagde Brøndbys borgmester kort efter, at valgresultatet blev offentliggjort.