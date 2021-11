Socialdemokratiet – Kent Max Magelund: Flere børn skal lykkes i folkeskolen

Kent Magelund (S) er siddende borgmester i Brøndby. Det vil han også gerne være i den kommende periode, hvis vælgerne giver ham lov. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Som tidligere lærer er borgmester Kent Max Magelund (S) meget optaget af, at de unge i kommunen får en god uddannelse. Samtidig skal flere borgere have mulighed for at bevæge sig, ligesom støj og klima ligger højt på listen over mærkesager.

Af Robert Hendel

En god uddannelse er forudsætningen for en god fremtid. Borgmester Kent Max Magelund (S) er ikke i tvivl om, hvad der er hans og Socialdemokratiets vigtigste mærkesag, når borgerne i Brøndby den 16. november skal tage stilling til, hvem der skal bestemme i kommunen.

– Vi skal have flere børn til at lykkes i folkeskolen. Her er en tidlig indsats altafgørende, siger Kent Max Magelund, der selv var folkeskolelærer, indtil han blev borgmester i 2016.

Den tidlige indsats indebærer blandt andet at sikre, at børnene har samme læringsmæssige udgangspunkt, når de begynder i folkeskolen.

– Et sundt indeklima skal sammen med gode lærere være med til at sikre rammerne for elevernes læring og trivsel, forklarer den socialdemokratiske borgmester for Brøndby Kommune.

Samtidig håber Kent Max Magelund, at han kan være med til at gøre den lokale skole mere attraktiv, end den er i Brøndby Kommune i dag.

– Vi skal have flere til at vælge og holde fast i vores lokale folkeskoler, forklarer Brøndby-borgmesteren.

Bevægelse for livet

Brøndby er en idrætskommune, og står det til Kent Max Magelund, skal det fortsætte.

– Uanset om du er ung eller gammel, skal du have mulighed for at deltage i aktiviteter, der fremmer bevægelsen og fællesskabet her i Brøndby, siger Kent Max Magelund.

Derfor er han glad for det nylige samarbejde med Danmarks Idrætsforbund, der skal få folk til at bevæge sig mere. Samtidig har ’Bevæg dig for livet’ et mål om, at flere Brøndby-borgere skal melde sig ind i en af kommunens mange idrætsforeninger.

– Det er sundt at røre sig, og det er vigtigt at have nogle frirum i vores samfund. Det giver noget energi til folk. Det har jeg selv oplevet som idrætsmand, forklarer Kent Max Magelund, der mener, at idræt og bevægelse er med til at øge borgernes sundhed og trivsel.Samtidig bidrager et aktivt idræts- og foreningsliv ifølge borgmesteren til at forebygge ensomhed blandt borgerne.

Ned med støjen

Som mange andre kommuner på Vestegnen er Brøndby hårdt plaget af trafikstøj.

– Det kan ikke være rigtigt, at vi ikke kan byudvikle på grund af støjen fra motorvejene, siger Kent Max Magelund.

Derfor er det en af hans højeste politiske prioriteter, at støjen fra vejene skal nedbringes.

– Det har også noget at gøre med folks sundhed. Der er mange følgesygdomme forbundet med støjen, forklarer Kent Max Magelund, der sammen med de øvrige vestegnsborgmestre har været til flere møder hos forskellige transportministre for at gøre opmærksom på netop støj fra vejene.

En af måderne at reducere støjen på er at sætte hastigheden ned på nogle af kommunens veje. Derudover står støjafskærmning langs motorvejen højt på ønskelisten.

– Vi skal gå sammen med vores nabokommuner og se på, hvem der har de største støjbelastninger og bruge de tre milliarder til støjbekæmpelse, som Regeringen og Folketinget har sat af, siger Kent Max Magelund, der også håber, at Brøndby kan blive en klimavenlig kommune.

Det indebærer blandt andet mere vild natur. Derudover er borgmesteren imod planerne om Lynetteholmen, indtil det er bevist, at det ikke belaster miljøet omkring Brøndby Strand.