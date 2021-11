Skolen ud af den politiske arena

Piet Papageorge (V) er Borgmesterkandidat for Venstre i Glostrup

DEBAT.

Af Piet Papageorge (V), Borgmesterkandidat for Venstre i Glostrup

Jeg ser utrolig meget frem til skoledebatten på torsdag den 4. november på Nordvangskolen fra 19.00-21.30. Ikke fordi jeg glæder mig til at få læst og påtalt alt det, der ikke virker, men fordi det er en god mulighed for at komme i dialog med forældre, lærere og skoleledere om Glostrup Skole. Det skulle vi måske have gjort langt tidligere. For hvor har Glostrup Skole været meget igennem, og hvor er der dog meget, vi politikere ikke kan være bekendt.

Alle politikere har en holdning til Glostrup Skole, og alle er meget ambitiøse på at løse problemerne. Måske har vi politikere haft for store armbevægelser med Glostrup Skole, men så lad os da give håndslag på at stoppe op, inddrage alle skolens aktører og være parat til at lave de nødvendige ændringer. Der skal sættes mere fart i det, der virker, og så skal vi have løst det, der ikke virker. Det vil jeg forpligte mig på, for vi skal have den bedst mulige folkeskole i Glostrup, så vores børn får det bedste fundament for at møde livet.

Men hvad skal der så til, for at Glostrup Skole bliver den bedste udgave af sig selv? Hos Venstre skeler vi til det, der er udenfor skolen og det, der er inde i skolen. Udenfor skolen er elementer som en transparent indskrivningsproces, sikre skoleveje og søskendekriteriet vigtigt for os, ligesom tætte relationer mellem forældre, skole og kommune. Det er selvfølgelig også vigtigt med tidssvarende fysiske rammer, og derfor er jeg stolt over den vitaminindsprøjtning, Venstre har fået sat på dagsordenen. Det giver mulighed for at vedligeholde de nuværende klasser, samtidig med at vi bygger nye klasser, der giver plads til et endnu friere skolevalg.

Inde i skolen er det en høj prioritet for Venstre, at vi fortsætter med en klassekvotient på max 22, der giver det enkelte barn mere tid og plads til at udfolde sit fulde potentiale. Derudover er det for Venstre langt vigtigere, at alle skolens elever lærer de mest basale færdigheder som at læse og skrive, end at vi har profilskoler. Og så mener vi, at skolen skal sættes mere fri så ansvar og metodefrihed i højere grad tilfalder skolen og skolebestyrelsen, end Kommunalbestyrelsen.

Men vigtigst af alt, så mener Venstre, at der bør nedsættes et såkaldt § 17, stk. 4 udvalg. Dette er et arbejdsudvalg bestående af folkevalgte, forældre, medarbejdere, ledere og andre interessenter i Glostrup Skole. Vi skal i dette forpligtende fællesskab udarbejde forslag til at fremtidssikre Glostrup Skole. På den måde får vi inddraget alle aktører og skærmet skolen mod politisk fnidder-fnadder. Det skulle vi måske have gjort for længe siden, men det står klart for Venstre, at det på nuværende tidspunkt er den bedste vej frem. Planen for fremtidens Glostrup Skole skal være forankret blandt alle skolens interessenter – ellers finder vi aldrig dén gyldne fællesmængde, der samler os alle om Glostrup Skole. Skolen skal ud af den politiske arena og ind i et fællesskab mellem forældre, lærere, ledere, bestyrelser og folkevalgte.