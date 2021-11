Skal være bedre til at sortere skrald

Brøndby Kommune har sendt en ny Ressource- og affaldsplan i høring, der skal sikre, at mere affald bliver genanvendt. Arkivfoto: Robert Hendel

BRØNDBY. I fremtiden skal endnu mere affald sorteres. Brøndby Kommune har derfor sendt en ny Ressource- og affaldsplan i høring, der skal sikre, at mere affald bliver genanvendt

Af Robert Hendel

Borgerne i Brøndby er blevet gode til at sortere affald. Her er den procentvise genanvendelse af husholdningsaffaldet er næsten blevet fordoblet fra 2013 til 2020.

Det er dog nødvendigt, at borgerne bliver endnu bedre til at sortere affaldet og genbruge ressourcerne. Derfor har EU har sat ambitiøse mål på affaldsområdet, ligesom verdens ledere har med FN’s 17 verdensmål for første gang har formuleret en række konkrete ambitioner for fremtidens bæredygtige udvikling.

De ambitioner skal blandt andet sikre, at det, der bliver brugt i produkter, kommer tilbage i cirkulation og bliver genanvendt så mange gange som muligt. Derfor er hele Danmark på vej til at sortere affald i 10 forskellige typer.

– Vi er gode til at sortere vores affald i Brøndby, men vi kan sagtens blive endnu bedre, hvis vi hjælpes ad, siger Vagn Kjær-Hansen (SF), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby.

I Brøndby sorterer borgerne allerede affaldet i otte forskellige typer, nemlig metal, madaffald, pap, papir, glas, plast, restaffald og farligt affald. I løbet af de kommende år skal Brøndbyborgere også sortere mad- og drikkekartoner, tekstiler og rent træ.

– Som kommune skal vi skabe rammerne for optimale affaldsløsninger, men vi når kun i mål, hvis vi alle bidrager – både borgere, virksomheder og kommunen selv, siger Vagn Kjær-Hansen.

På et møde den 10. november 2021 behandlede kommunalbestyrelsen i Brøndby ’Ressource- og affaldsplan 2022-2033’. Den beskriver de indsatser, som kommunen vil gennemføre for at få endnu mere af affaldet tilbage i cirkulation.

Planen kan læses på kommunens hjemmeside, og da planen er i offentlig høring frem til den 13. januar 2022, er det muligt for borgerne at komme med forslag til planen.