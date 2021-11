Skærpet opsyn på grund af stigende smitte

Det er igen muligt at blive testet for coronavirus i Kulturhuset Brønden. Foto: Robert Hendel

HELE OMRÅDET. Da Glostrup og Brøndby nu har mere end 500 smittede per 100.000 borgere, er kommunerne kommet under skærpet opsyn. Derfor træder en række tiltag fra Sundhedsmyndighederne i kraft, som har til formål at få brudt smittekæderne

Af Robert Hendel og Jesper Ernst Henriksen

I Glostrup, Brøndby og Vallensbæk er coronasmitten steget voldsomt i de seneste uger.

Glostrup og Brøndby lå tirsdag morgen nummer tre og fire på listen over kommuner med det højeste smittetryk. I begge kommuner er der i den seneste uge blevet registreret mere end 500 nye smittede per 100.000 indbyggere. Tallene tirsdag morgen viser, at 144 Glostrup-borgere er testet positiv indenfor de seneste syv dage. Det svarer til, at 613 per 100.000 er testet positiv, hvilket er den næste-højeste incidens i Danmark. I løbet af ugen blev 3.423 Glostrup-borgere testet, hvilket betyder at over fire procent af de testede var positive. I Brøndby er der registreret 187 nye smittede på en uge. Det svarer til knap 529 smittede ud af 100.000 indbyggere.

Når en kommunes incidenstal kommer over 500 gælder der en skærpet opmærksomhed på flere områder for at få nedbragt smitten. Den situation befinder Brøndby og Glostrup sig nu i, og det betyder, at en række tiltag fra Sundhedsmyndighederne træder i kraft for få smitten ned. Der er dog ikke tale om nedlukning, men kommunen skal følge en række af myndighedernes anbefalinger. De særlige tiltag ophører, når Brøndby og Glostrup i syv dage i træk har haft et incidenstal på under 500, og kommunen modtager besked fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

– Problemet er jo, at covid-19 ikke længere er defineret som en samfundstruende sygdom. Dermed kan man ikke bare lukke skolerne ned og sende eleverne hjem, siger John Engelhardt (V), der er borgmester i Glostrup.

På skolerne i Brøndby og Glostrup foregår undervisningen derfor nu i stamklasser i det omfang, det er foreneligt med almindelig undervisning. Desuden opfordrer myndighederne til at aflyse større sociale arrangementer i skolerne på tværs af klasserne, såsom fødselsdage og fælles morgenmad, bør holdes inden for stamklassen.

Aktiviteter i SFO og fritidstilbud vil blive organiseret, så børnene så vidt muligt bliver holdt i faste grupper af børn og pædagogisk personale, når det vurderes hensigtsmæssigt og nødvendigt.

Det ærgrer borgmester John Engelhardt, at det igen er nødvendigt at gribe ind i børnenes hverdag.

– Det har jeg det frygtelig skidt med, det er virkelig synd for børnene. Omvendt er det også synd for børnene, at de bliver syge og smitter deres forældre og måske bedsteforældre, siger John Engelhardt.

Udover de særlige indsatser på dagtilbuds- og skoleområdet, opfordrer kommunerne og sundhedsmyndighederne alle borgere til at lade sig teste og vaccinere.

I Vallensbæk er smitten også høj. Kommunen er med 407 smittede ud af 100.000 indbyggere dog stadigvæk et godt stykke fra et skærpet opsyn fra myndighederne.

Copenhagen Medicals, der lukkede sine testcentre for knap en måned siden, åbner nu igen for næsetest i Kulturhuset Brøndby i Brøndby Strand, i Glostrup Shopping Center og i Vallensbaek Kultur- og Borgerhus. Her kan du blive testet for corona på hverdag i tidsrummet 8-20, og i weekenderne fra klokken 10 til 18.