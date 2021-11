Scooterbanden fejrer sit første år

Op mod 19 ældre kører tur på deres scooter hver tirsdag.

VALLENSBÆK. De startede med at være fire. I dag – et år senere – er de 19 ældre borgere, der cruiser Vestegnen tynd på el-scooter hver tirsdag

Af Jesper Ernst Henriksen

For et år siden, da anden bølge af corona rullede ind over landet, blomstrede et nyt fællesskab op. Fire beboere fra ældreboligerne Rønnebækhus i Vallensbæk Kommune tog vintertøjet på og kørte ud i kommunen på deres el-scootere. Fællesskabet fik navnet Scooterbanden.

Nu kan banden fejre deres første fødselsdag: Fire er vokset til 19, og Scooterbanden er efterhånden blevet en velkendt karavane i Vallensbæk. Hver tirsdag drager de ældre borgere ud på en to-timers køretur, der selvfølgelig også indeholder en hyggelig kaffepause.

Kaptajnen i banden hedder Asbjørn Larsen. Det er ham, der planlægger, hvor turen går hen, og han elsker at finde nye ruter:

– Jeg kører ud i landskabet, og så ser jeg en sti og kører ned og ser, hvor den ender. Jeg kan jo altid køre tilbage igen. Sådan har jeg fundet mange gode steder, siger 79-årige Asbjørn og fortsætter:

– Det er skønt at kunne vise de ældre en masse steder på Vestegnen, de ikke vidste fandtes. Vi kommer vidt omkring, vi har været på tur til Brøndby, Ishøj, Taastrup og Albertslund.

For 76-årige Merete Jensen er det netop en stor glæde at udforske nabolaget:

– Da min mand levede, kørte vi altid i bil, så selv om jeg har boet i Vallensbæk i 34 år, så havde jeg aldrig været på alle de stier, vi kører rundt på med Scooterbanden. Så det er rigtig dejligt at komme ud og se mig omkring. Kaffepauserne er også vældig rare, hvor vi kan snakke sammen og udveksle lidt erfaringer.

Fællesskabet er nemlig også en stor del af Scooterbanden, og for de ældre er det trygt at kunne køre sammen med nogle andre.

– Du tager jo ikke bare din el-scooter og kører en tur alene. Det er hyggeligere og sjovere, når man er sammen med andre. Og så er det også mere trygt at køre rundt, for det jo øde områder, så det er rart, at de andre er der, hvis man nu vælter eller der skulle ske noget, siger 86-årige Elly.

I dag består Scooterbanden af ældre fra både Rønnebækhus og Pilehavehus, og der er også medlemmer, der bor i eget hjem.