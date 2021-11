Sandheden om de mange millioner

Piet Papageorge (V) er Borgmesterkandidat for Venstre i Glostrup. Foto: Jesper Ernst Henriksen

DEBAT.

Af Piet Papageorge (V), Spidskandidat for Venstre til kommunalvalget i Glostrup

De færreste interesserer sig for tal, økonomi og Excel-ark. Det forstår jeg også godt, og i særdeleshed i Glostrup, når vi i 10 ud af de seneste 11 år har haft Venstre ved roret, der har sikret budgetter i balance og styr på økonomien. Året hvor Venstre stod udenfor, var i budget 2019, hvor Socialdemokratiet igen stod for et budget, der tømte kassen så voldsomt, at vi i inden halvårsopfølgningen måtte foretage en hård økonomisk opbremsning. Det var skidt, for hvis ikke der er orden i økonomien, er der ikke frihed til velfærd.

Netop i år er Venstre som bekendt igen ikke en del af budgetaftalen. Og lad mig starte med at slå helt fast – der er massere gode ting ved dette års budget! Men finansieringen? Den er der på ingen måde styr på. Og derfor føler jeg behov for at skrive dette ”kedelige” læserbrev, der indeholder mange tal, men som bliver meget oplysende – så hold på hat og briller:

I 2022, til næste år, modtager Glostrup 100 mio. mere i skatteindtægter, end vi havde troet. Af disse 100 mio., bruger Kasper og budgetforligspartierne 60 mio. i 2022, I 2023, det efterfølgende år, her bruger Kasper så yderligere 70,925 mio. ekstra. Det er de famøse 70 millioner, 925 tusinde kroner, som jeg ved flere lejligheder har spurgt Kasper om, hvordan han vil finansiere.

Og endelig i 2024, så har Kasper budgetteret med et underskud på 10 mio.

Det vil altså sige, at på trods af, at Kasper har fået hjælp i form af 100 millioner helt ekstraordinært ud af den blå luft, så formår han alligevel at komme ud med et samlet underskud på 41 millioner kroner efter tre år. Og så har vi slet ikke benævnt alle de fugle på taget, som Kasper har medtaget for at sminke sit budget. Her har jeg tidligere nævnt en række tiltag som ”selskabsskattestigninger”, ”Corona-effektivitet”, ”Konsulentbesparelser” og ”anlægspuljer” for i alt 25,8 mio., som der ikke er belæg for, kommer til at realiseres over de næste tre år.

Så Kasper? Mener du virkelig, at det er en ansvarlig omgang med borgernes penge? Ville det helt ærligt ikke være en sjovere start for den nye borgmester, hvis han eller hun kunne sætte sig bag et skrivebord, hvor der, ligesom de forgangne 12 år, var styr på økonomien? For som bekendt giver orden i økonomien frihed til velfærd, og med det du har lagt frem, bliver der ikke råd til velfærd om 2 til 3 år.