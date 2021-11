Så tæt var valget

Alliancer gjorde forskellen, da valget i Glostrup blev afgjort. Foto: Robert Hendel

GLOSTRUP. Der skulle ikke være flyttet mange stemmer, før kommunalbestyrelsen i Glostrup var kommet til at se noget anderledes ud. Faktisk kunne andre alliancer have gjort en stor forskel

Af Jesper Ernst Henriksen

Velkommen til en artikel, der består af en masse ”hvad nu hvis” og en del lidt kompliceret valgteknik. Det er ren spekulation, men det viser lidt om, hvor lidt der egentlig skal til, for at vippe det samlede resultat.

Lad os begynde med styrkeforholdet mellem de borgerlige partier og det vi kan kalde rød blok.

I denne sammenhæng tæller vi selvfølgelig Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige som borgerlige, men vi tæller også de to lokallister Glostrup Borgerliste og Bylisten med som borgerlige.

Sidstnævnte kalder sig selv for en tværpolitisk liste, men var alligevel i et borgerligt valgforbund. De syv partier fik i alt 5.558 stemmer.

I den røde blok fik Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Enhedslisten og SF til sammen 5.369 stemmer. Altså var blå blok størst. Men fordi mandaterne bliver fordelt efter den lidt komplicerede d’Hondts Metode, endte det med ti mandater til de røde partier, og kun ni til de borgerlige.

Det sker, fordi der på den borgerlige fløj var tre valgforbund, mens der på den røde fløj kun var to. D’Hondts metode giver generelt en fordel til store partier og til brede valgforbund.

Tæt på Enhedslisten

Især valgforbundet mellem Radikale Venstre, Enhedslisten og SF købte sine to mandater meget dyrt. De fik 1.448 stemmer, men fik kun to pladser i kommunalbestyrelsen.

Havde valgforbundet fået 23 stemmer mere, var der blevet flyttet et mandat fra Socialdemokratiet til Enhedslisten. Havde der for eksempel været 21 pladser at fordele, ligesom der er i Hvidovre, ville Enhedslisten også være kommet ind, ligesom Venstre ville have fået en plads mere.

Havde kommunalbestyrelsen bestået af hele 25 medlemmer, var valgnatten blevet meget interessant. Så havde Socialdemokratiet fået ni mandater og Radikale Venstre, SF og Enhedslisten et hvert, hvilket kun ville være 12 ud af 25. Så var de tvunget til at indgå en aftale med et af de borgerlige partier, for at få et flertal.

Den største skuffelse kan dem, der stemte på Dansk Folkeparti nok notere sig. Partiet fik 413 stemmer og var meget tæt på en plads i kommunalbestyrelsen. 15 stemmer mere havde givet dem en plads, der i stedet gik til Bylisten, som de var i valgforbund med.