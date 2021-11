Rejsegilde på ny springhal

Der var rejsegilde på den nye springhal i Brøndby Strand i sidste uge. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY. Arbejdet med at opføre den nye springhal i Brøndby Strand nåede i sidste uge en milepæl. Her blev der holdt rejsegilde i forbindelse med byggeriet

Af Robert Hendel

Gymnasterne fra Brøndby Strand venter spændt på den nye springhal, der bliver etableret i forlængelse af Søholthallen.

Arbejdet skrider planmæssigt frem, og i sidste uge blev der afholdt rejsegilde på Brøndbys første springhal. Med rejsegildet går en mangeårig drøm i opfyldelse for den lokale gymnastikforening, som er en af byens største idrætsforeninger, og som har ventelister til flere af sine børne- og ungdomshold.

– Det er rigtig flot, at vi nu er nået til denne milepæl trods corona, leveranceproblemer og mangel på arbejdskraft, sagde borgmester Kent Magelund (S) i sin tale til rejsegildet.

Den nye hal giver nye muligheder for, at medlemmerne af Brøndby Strand Gymnastikforening kan udvikle sig inden for springgymnastikken uden at skulle rejse ud af kommunen.

– Det er kæmpestort, og jeg glæder mig til at komme tilbage til foråret for at se det færdige resultat, en helt opdateret springhal for hele byen, sagde Kent Magelund.

Den nye springhal er planlagt efter dialog med blandt andre Brøndby Strand Gymnastikforening og Brøndby Strand Skole, og den forventes at stå færdig i 2022.