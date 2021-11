Rejsegilde på Dagmarhaven

Dagmarhaven ligger på Vejlesvinget i Vallensbæk mellem Vejlegårdsvej og Vejlegårdsparken.

VALLENSBÆK. I starten af November var der rejsegilde for de første to bygninger på det nye boligbyggeri Dagmarhaven i Vallensbæk

Af Jesper Ernst Henriksen

I starten af november nåede byggeriet af Dagmarhaven tag-niveau, hvilket traditionen tro betyder, at bygherrer skal holde en fest – et rejsegilde for håndværkerne.

Når byggeriet af Dagmarhaven er færdigt, vil det bestå af fire bygninger i en åben karré-struktur, og på den måde bliver Dagmarhaven koblet sammen med den resterende del af Vallensbæk. Karrébygningerne vender ryggen til S-togsbanen, hvilket afskærmer støjen og skaber et roligt og beskyttet gårdmiljø.

Fra de øverste boliger vil der være udsigt over området og bugten mod syd. Den åbne struktur i byggeriet sikrer gode lys- og læforhold på altanerne og i haverne. Alle boligerne får et privat udendørsareal, enten en have eller en altan.

Dagmarhaven kommer udover boliger også til at bestå af et mindre lokalcenter, hvor der er plads til 1800 m2 detailhandel. Dagmarhaven kommer til at bestå af omkring 300 boliger.