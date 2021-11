Radikale Venstre – Elif Demir Gökce: Fokus på ordblinde og Brøndby Strand

Elif Demir Gökce er spidskandidat for Radikale Venstre til kommunalvalget i Brøndby. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Radikale Venstre vil sætte langt tidligere ind for at opspore ordblindhed. Derudover ønsker partiet, at der kommer langt mere fokus på udvikling af Brøndby Strand, ligesom aftalen om et kommunal parkeringskorps skal trækkes tilbage

Af Robert Hendel

Radikale Venstre er med Elif Demir Gökce det eneste parti i Brøndby med en kvindelig spidskandidat til kommunalvalget den 16. november. Generelt er kvinder underrepræsenteret i Brøndby, hvor der ikke er en kvindelig repræsentant med en anden etnisk baggrund end dansk.

– Vi har et demokratisk problem, når kommunalbestyrelsen ikke afspejler demografien i samfundet, lyder det fra partiets spidskandiat.

Med afsæt i befolkningens sammensætning ønsker Elif Demir Gökce mere fokus på Brøndby Strand. Det er den bydel med flest indbyggere i kommunen, og hun mener også, at det er der, hvor kommunen har de største udfordringer.

– Vi skal afspejle hele kommunen, når vi laver politik, og der synes jeg, at kommunen har forsømt Brøndby Strand, siger Elif Demir Gökce.

Hun nævner Brøndby Strand Centrum som et punkt, hvor der er plads til forbedring.

– Trafikalt ligger det rigtig godt placeret, men der er ikke gjort noget for at gøre det attraktivt at handle i. Det er trist at kigge på. Centeret burde være et naturligt mødested, siger Radikale Venstres spidskandidat, der godt er klar over, at centeret er privatejet, og kommunen derfor ikke kan løfte det på egen hånd.

Alligevel mener hun, at det kan lade sig gøre og bruger Vallensbæk som et eksempel på et vellykket stationscenter.

Opspor ordblindhed tidligt

På skoleområdet mener Radikale Venstre, at der skal sættes langt tidligere ind for at opspore ordblindhed hos eleverne.

– Der er mange typer ordblindhed, men vi skal fange dem, så de ikke ender med dårlige karakterer til deres afgangseksamen, siger Elif Demir Gökce.

Samtidig mener hun, at der skal være flere timer med to lærere i klassen.

– Det betyder noget for børnene, at de føler, at de er tættere på lærerne, og det løfter kvaliteten af undervisningen, siger Elif Demir Gökce, der også gerne vil give mere selvbestemmelse til de enkelte skoler.

Den radikale spidskandidat nævner privatskoler som eksempler på, hvordan forældre er med til at påvirke skolens form, og det vil hun gerne overføre til de lokale kommuneskoler.

– Hvis vi giver forældrene ejerskab over skolen, får vi også mere engagerede forældre, siger Elif Demir Gökce, der også mener, at det er blevet lettere for kommunen at tvangsfjerne børn.

Derfor vil partiet sikre, at familiernes retssikkerhed forbliver intakt, når en kommune behandler en sag om tvangsfjernelse af børn.

– En tvangsfjernelse er et voldsomt indgreb. Derfor skal vi sikre, at der ikke bliver fjernet børn uretmæssigt, siger Elif Demir Gökce.

Væk med p-vagter

Tidligere i år stemte 18 ud af 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer for at indføre kommunal parkeringskontrol i Brøndby. Radikale Venstre stemte som det eneste parti imod, og står det til Elif Demir Gökce, bliver parkeringskorpset opsagt.

– Det er ikke borgerne, der skal betale regningen for, at der ikke er nok parkeringspladser i kommunen. Der skal vi have boligselskaberne på banen, siger spidskandidaten for Radikale Venstre.

Hun understreger dog, at borgerne i kommunen har pligt til at overholde de parkeringsregler, der er i Brøndby.