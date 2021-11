Radikale peger på Kasper Damsgaard

Piet Papageorge (V) og Kasper Damsgaard (S) er de største favoritter til borgmesterposten. Foto: Robert Hendel

GLOSTRUP. Efter lang betænkningstid peger Radikale Venstre nu entydigt på Kasper Damsgaard som borgmester

Af Jesper Ernst Henriksen

Der er spænding om kommunalvalget i Glostrup til det sidste. Danske Spil giver 3,5 gange pengene igen på, at Venstre beholder borgmesterposten, mens det giver 1,25 gange pengene igen, hvis den går til et andet parti end Venstre.

Taler man med kandidaterne, er der dog måske meget god grund til, at odd­sene er på den måde. For mens de eneste, der peger entydigt på Piet Papageorge (V) som borgmester er Venstre selv, er der noget større opbakning til Kasper Damsgaard (S). Til ham har der hele valgkampen været klar opbakning fra SF og Enhedslisten.

Nu har Radikale Venstre også valgt at pege entydigt på socialdemokraten.

– Det, som det særligt har handlet om for os, er at få skabt et bredt – og ikke mindst stabilt – samarbejde gennem de næste 4 år. Det har vi virkelig brug for efter en temmelig omtumlet valgperiode siden valget i 2017 med skiftende flertal. Det giver uro i kommunens institutioner, for os borgere og for virksomhederne, når beslutninger bliver truffet og senere trukket tilbage igen af et nyt flertal. Og det giver mistillid og afstandtagen til politikerne og lokal politik. Det er rigtig ærgerligt, for det er vigtigt, at borgerne og virksomhederne er interesserede og ønsker at byde ind med idéer, siger Emilie Sloth (RV).

Holdningen om et bredt samarbejde er den mest udbredte blandt de øvrige partier, hvor de fleste kandidater også åbent siger, at de gerne ser sig selv som borgmester for et bredt samarbejde.

Et bredt samarbejde kan komme til at koste på de lange knives nat, hvor der skal fordeles et begrænset antal poster. Det er Radikale med på.

– Det er vigtigere for os at få et solidt, bredt samarbejde, end det er at få de rigtige poster. Hvis vi har et godt samarbejde, vil vores samarbejdspartnere jo også fremføre vores synspunkter i udvalgene, siger Emilie Sloth.