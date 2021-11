Politikere på besøg

Tre folketingsmedlem-mer var på besøg på daginstitutionen Sol-vangen og på det nye rehabiliteringscenter Digevang

Af Jesper Ernst Henriksen

Venstres Spidskandidat, Piet Papageorge, havde i sidste uge inviteret kandidat Maja Lüchau (V) og Folketingspolitiker Karsten Lauritzen (V) på besøg hos Glostrups ældste private daginstitution, Solvangen.

– Venstre ønsker at give mulighed for endnu flere private institutioner. Særligt det trygge og kendte nærmiljø samt den korte tid fra beslutning til handling, blev fremhævet af Solvangen – og det gav inspiration til, hvordan disse principper i højere grad kan indarbejdes i det kommunale tilbud, siger Piet Papageorge.

Han havde samme dag inviteret Sophie Løhde (V), Karsten Lauritzen (V) og Kim Valentin (V) på besøg på det nye rehabiliteringscenter Digevang, hvor Borgmester John Engelhardt også var med.

– Der er ingen tvivl om, at demens desværre bliver mere udbredt, og derfor er det vigtigt, at vi har et fagligt stærkt personale, der er i stand til at løfte opgaven. Desuden snakkede vi om følelsen af at være ”herre i eget hus”. Altså at metodefriheden, ansvaret og stoltheden i højere grad bliver tildelt de enkelte centre, således at den lokale leder, medarbejdere og ikke mindst beboere/pårørende kan få et stærkere tilhørsforhold til det enkelte ældrecenter, siger Piet Papageorge.