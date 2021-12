Politiet tjekker cykellygter Foto: Robert Hendel

HELE OMRÅDET. I denne og næste uge er lokalpolitiet ude på skolerne i morgenmørket for at slå et slag for, at børn har lys på cyklen

Af Jesper Ernst Henriksen