Politiet spærrer veje efter fodbold: Tag om muligt hjem mod syd

Politiet opfordrer til at køre hjem via syd, når fodboldkampen mellem Brøndby IF og Olympique Lyonnais er slut. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Dele af Park Alle og Borgmester Kjeld Rasmussen Boulevard vil være spærre i et stykke tid efter kampen i Europa League mellem Brøndby IF og Olympique Lyonnais, oplyser Københavns Vestegns Politi. Det sker for at få de franske gæster væk fra stadion så hurtigt som muligt, når kampen er slut

Af Robert Hendel

I morgen aften tørner Brøndby IF og Olympique Lyonnais sammen på Brøndby Stadion i Europa League. Til dette opgør vil der i den nordlige del være spærret af for hjemmeholdets fans, idet området er forbeholdt gæsterne fra Lyon.

Derfor opfordrer både Brøndby IF og Københavns Vestegns Politi de tilskuere, der bruger den offentlige transport, til, at undgå at benytte Brøndbyøster Station på vejen til og fra stadion.

Københavns Vestegns Politi får hjælp af Politihjemmeværnet til at afvikle trafikken efter kampen så hurtigt som muligt. Det tager dog tid og kan give trafikale udfordringer, når de tusinder af mennesker skal hjem på samme tid. Derfor oplyser politiet, at det må forventes ekstra transporttid.

Politiet følger de franske gæster væk fra stadion efter kampen, og i den forbindelse bliver veje nord for stadion spærret for al trafik – både kørende og gående. Det betyder, at dele af Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard, Park Allé og Gammel Kirkevej bliver spærret i et stykke tid efter kampen.

For at undgå unødig ventetid opfordrer Københavns Vestegns Politi derfor til, at så mange som muligt planlægge hjemtransporten i sydlig retning. Politi og hjemmeværnsfolk står klar i trafikknudepunkter i hele området for at hjælpe trafikken væk efter en større plan.

– Følg deres anvisninger, så går det hurtigere, skriver Københavns Vestegns Politi på Twitter.

Hvis du skal hjem i nordlig retning, opfordrer Københavns Vestegns Politi dig til at være tålmodig og vise hensyn. Derudover opfordrer politiet tilskuere til at parkere bilen lidt længere væk fra stadion eller cykle eller gå til og fra stadion.