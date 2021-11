Otte sejre ud af otte mulige: Brøndby er bare bedst lige nu

Brøndby Volleyball Klub vandt over ærkerivalerne fra Holte efter et sandt drama i femte og afgørende sæt. Foto: Robert Hendel

Brøndby har maksimumpoint og fører Volleyligaen for kvinder. Arkivfoto: Robert Hendel

SPORT. Brøndby har fortsat maksimumpoint i Volleyligaen for kvinder. I weekenden føjede topholdet to yderligere sejre til statistikken

Af Robert Hendel

Brøndby buldrer videre i Volleyligaen for kvinder. I weekenden høstede de blå-gule endnu to sejre. Lørdag blev ASV Elite besejret med 3-1 i sæt på udebane. Og dagen efter gik turen til Amager, hvor Amager VK fik ørerne i maskinen.

I Aarhus lagde hjemmeholdet bedst ud med godt forsvarsspil og effektive angreb, der bragte ASV Elite i i front med 8-3, og det fik Brøndby-headcoach Dan Pawlikowski til at tage en time-out. Den beslutning af Brøndby-træneren så ud til at være god for gæsterne.

Brøndby vandt efterfølgende bolden tilbage på en effektiv blokade af Mette Breuning. Det var dog ASV Elite, der førte an frem til 11-7. Det lykkedes dog Brøndby at få kontakt med hjemmeholdet ved 12-12. Hjemmeholdet ville dog ikke lade Brøndby løbe med sættet, og det lykkedes også for værterne at tage første sæt med 25-22.

Herefter lugtede ASV Elite blod og fortsatte de gode takter med en føring, som var størst ved 12-9. Derefter tog Brøndby over og førte med 18-17. Hjemmeholdet bragte sig dog foran igen og nåede at få sætbold ved 24-22, men Brøndby formåede at holde stand og vendte ASV’s føring til en sætsejr på 26-24.

Trods udligningen i sæt fortsatte hjemmeholdet med drille Brøndby. I tredje sæt bragte ASV sig foran 14-11, men herfra rykkede Brøndby til 17-14. Hjemmeholdet fik kæmpet sig tilbage ved 17-17, inden Brøndby skabte et hul på fem point med en føring på 22-17. Sættet endte med 25-21 i Brøndbys favør.

Fjerde sæt var ligeledes en lige affære i begyndelsen, men ved 10-10 rykkede Brøndby til 15-10, og langsomt blev den føring udbygget, indtil Brøndby hev sættet og dermed sejren hjem med cifrene 25-16.

Dagen efter stod Amager VK klar til at tage imod Brøndby, men her blev det aldrig rigtigt spændende. I første sæt skiftedes de to hold dog til at tage marginale føringer, men ved stillingen 19-19 tog Brøndby et afgørende ryk til 24-19 i Tess Reids serv, og kort efter var sættet taget hjem med 25-20. I andet sæt lagde Brøndby ud med en føring på 10-2, og den holdt frem til sættets afslutning. Andet sæt endte med 25-18.

I tredje sæt var hjemmeholdet med frem til 9-9, men også her viste Brøndby-kvinderne sig at være for stærke. Med et afgørende ryk til 20-10 var det et spørgsmål om tid, før Brøndby snuppede sætsejren. Sille Hansen satte punktum til 25-12 på et smash, som blev lagt perfekt til rette af hæver Tajma Muharemovic.

Torsdag den 2. december spiller Brøndby igen på udebane, når Kildeskovhallen lægger gulv til opgøret mod Gentofte Volley.