Debat

Af Juliette Forneris (R) Kandidat til kommunalvalget for Det Radikale Venstre i Glostrup

Om fire år kan det være dig, der hænger på byens lygtepæle. Nu da valgkampen for alvor er blevet synlig med plakater over hele kommunen, håber jeg, at det kan give andre Glostrupborgere lyst til selv at pryde plakaten om fire år. For mit vedkommende er det første gang jeg stiller op til kommunalvalg, som nummer syv på Glostrup Radikale Venstres liste. Jeg har dog været aktiv i partiet siden 2016, og det har givet mig et fantastisk indblik i, hvor vigtigt, komplekst, krævende og spændende kommunalpolitik er. Jeg har også fået en kæmpe respekt for alle de almindelige borgere, som engagerer sig politisk (uanset parti) ved siden af arbejde, familieliv, motion, kultur og frivillige aktiviteter.

På alt fra sammensætningen af skoleklasser, til kvaliteten af maden på ældrecentrene, opsætningen af nye ladestandere og nye faciliteter til kultur og fritid har kommunalpolitik enorm indflydelse på vores allesammens hverdag. Derfor har Glostrup brug for alle, der kan bidrage med deres gode idéer, erfaring, viden, tid og engagement. Jeg vil arbejde for et Glostrup i bæredygtig vækst, hvor fællesskaber og borgeres behov er i centrum. Hvad vil du? Det er aldrig for sent at komme i gang. Jeg håber, vi kan hilse på hinanden fra lygtepæl til lygtepæl om fire år.