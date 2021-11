Nye Borgerlige – Allan Orland: Individet før systemet

Allan Orland er spidskandidat for Nye Borgerlige ved kommunalvalget i Brøndby den 16. november 2021. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Nye Borgerlige ønsker, at skoler får mere selvbestemmelse, og der kommer alternative undervisningsmulighder til dem, der ikke passer ind. Samtidig skal der flere skatteborgere til Brøndby, mens overkontrollen skal sparkes ud af kommunen

Af Robert Hendel

I mange år har poltik ikke været et stort interesseområde for 55-årige Allan Orland, der optræder øverst på stemmesedlen ud for Nye Borgerlige, når der er kommunalvalg i Brøndby den 16. november.

– Med årene er jeg blevet mere bevidst om, at jeg skal forsøge at påvirke tingene, hvor jeg kan. Min ambition er ikke at gå ind landspolitik. Det er lokalsamfundet, jeg gerne vil påvirke, for det er det nære, der betyder noget for folk, siger Allan Orland, der valgte at stille op for Nye Borgerlige på grund af partiets friskhed.

Samtidig kan Allan Orland spejle sig i Nye Borgerliges syn på decentralisering. Det er noget, hans arbejdsplads praktiserer i høj grad.

– Vi arbejder med tillid til den enkelte direktør og medarbejder. Den grundtanke om samfundet ligger også i Nye Borgerlige, der taler om mere menneske, og mindre stat, forklarer Allan Orland.

Han mener, at det er vigtigt at have et samfund, hvor der er plads til alle mennesker, uanset hvor de kommer fra, hvem de tror på eller hvem du tænder på.

– Der skal være plads til alle på den måde, at vi skal gøre noget godt for hinanden. Jeg kan for eksempel godt blive træt, når jeg ser den kriminalitet, der foregår blandt nogle mennesker, siger spidskandidaten for Nye Borgerlige.

Gør op med kontrolregimet

Med årene er skolerne ifølge Allan Orland blevet sværere at have med at gøre.

– Jeg har for eksempel valgt at flytte mine børn over på en privatskole, og sådan burde det ikke være, siger han.

Nye Borgerlige mener, at skatten godt må betale for uddannelse og sundhed, men de har interesse i, at der kommer nogle private alternativer. Især folkeskolen er et område, hvor der er plads til forbedring. Her vil han give skolerne mere individuel frihed til at tackle de udfordringer, der er lokalt.

– Vi har oplevet børn med anden etnisk herkomst end dansk, som har tyranniseret skolen, mens forældre har set passivt til, og lærerne har stået magtesløse tilbage med sygemeldinger til følge. Det er ærgerligt, at vi skal derud, at jeg som forælder vælger skolen fra på mine børns vegne, siger Allan Orland.

Han mener, at der skal være nogle andre tilbud til de børn, der har svært ved at fungere i det almindelige skolesystem.

– Der må være nogle bedre muligheder for dem. For det er jo heller ikke rart for dem, at de ikke kan finde ud af at gå i skole, forklarer Allan Orland.

På ældreområdet håber han, at kommunen vil gøre op med, at personalet bliver tvunget til administrative opgaver på bekostning af deres faglighed.

– Der sker en overkontrol. Der skal ske noget nyt. Det kan ikke være rigtigt, at vi bliver ødelagt som mennesker, fordi vi har en arbejdsplads, hvor tingene ikke fungerer. Det vil jeg gerne gøre noget ved, både for de ældre og de ansatte, siger Allan Orland.

Han er dog bekendt med, at en del af det arbejde skal ske gennem en påvirkning af politikerne på Christiansborg.

En tredje ting, som Allan Orland vil arbejde for, er at få flere skatteborgere ind i kommunen. Det kræver dog, at området får et ansigtsløft.

– Vi er nødt til at gøre kommunen pænere at se på. Vi kan sagtens ændre folks holdning til Vestegnen og Brøndby Strand uden at der nødvendigvis bliver tale om en revolution, siger Nye Borgerliges spidskandiat.